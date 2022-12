Como remover rabiscos em uma captura de tela do iPhone (2023)

Quando você deseja remover o marcador branco de uma captura de tela no seu iPhone, pode se perguntar como fazer isso. A boa notícia é que esse é um processo fácil. No entanto, não há muitos usuários familiarizados com como remover rabiscos em um iPhone de captura de tela. Essa é a razão pela qual a equipe ItechHack decidiu ajudar vocês a fazer isso. Portanto, neste artigo, você aprenderá o mesmo; portanto, vamos começar com o guia.

Por que isso acontece nas capturas de tela?

Provavelmente é causado pela tela do seu telefone que está bloqueada no modo paisagem, que é uma maneira comum de os smartphones capturarem imagens. Se você bloquear o dispositivo no modo paisagem, terá mais espaço para segurar o dispositivo sem interferir nas capturas de tela. Não há espaço suficiente no modo retrato para segurar o dispositivo simultaneamente, junto com a captura de tela. Além disso, as capturas de tela de telefones mais antigos, que não são da Apple, têm menos probabilidade de ter esses bugs se um bug da Apple causar o problema.

Como remover rabiscos de uma captura de tela do iPhone?

Você pode cortar capturas de tela em todos os dispositivos iOS e macOS para girá-las como quiser. Esta função permite cortar capturas de tela em um momento específico para que os rabiscos não apareçam na tela. Veja como é feito.

1. Faça uma captura de tela

Toque no botão de despertar do seu iPhone e segure o casa botão por 5-10 segundos. Na tela, quatro botões aparecerão. Para capturar a tela inteira, em vez de apenas uma seção, toque em qualquer lugar da tela, exceto nestes quatro botões.

Ao tirar a captura de tela, um som deve ser ouvido e você deve vê-lo na tela. Você também pode usar a câmera do seu iPhone para tirar fotos, o que é diferente da maioria das outras câmeras, então não se confunda.

2. Corte a captura de tela

Você verá algumas opções na parte inferior da tela do iPhone. Selecione a captura de tela Ver. Certifique-se de cortá-lo corretamente usando qualquer canto na parte inferior. Isso pode ser feito deslizando o dedo para cima, para baixo ou na diagonal (lado a lado).

Você pode escolher entre salvar a captura de tela, invertê-la horizontalmente ou verticalmente após cortá-la. Com esse recurso, você pode tirar mais screenshots na tela do seu iPhone se escolher o ícone da câmera no canto superior direito.

Em dispositivos iOS, as capturas de tela exibem um fundo preto com uma pequena visualização do que está na tela. Há momentos em que essa imagem é sobrescrita com rabiscos, causando frustração ao tentar explicar o que é exibido.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Quais são os melhores métodos para ver através de rabiscos em uma captura de tela?

É comum que as pessoas rabisquem algum texto ou partes de uma foto para encobrir informações confidenciais. É quase impossível ver além dos rabiscos em uma captura de tela. No entanto, o seguinte método parece funcionar em alguns casos em iPhones:

Para ver através dos rabiscos, abra o foto desejada . Para editar, clique no Editar botão no canto superior direito da página. Na escala fornecida, ajuste os seguintes parâmetros para 100 . Destaques Exposição Sombras. A seguir, defina o Contraste para -95

O que causa rabiscos ou apagões?

Você pode não conseguir acessar a tela após um corte de energia, o que também anulará quaisquer capturas de tela que você possa ter feito. Tirar uma captura de tela e bloquear a tela geralmente é tudo o que é necessário para resolver o problema, o que pode explicar por que muitas pessoas relatam que corrigiu o problema com uma captura de tela. Alguns usuários até relatam que substituir a bateria do telefone, reiniciá-lo e religá-lo funcionam para o telefone.

Como remover rabiscos da captura de tela do Android?

No seu telefone Android, você não pode realmente remover rabiscos das capturas de tela. Para ver a parte oculta, siga o método mencionado abaixo.

você pode baixar Snapseed para o seu telefone e instale-o. Toque em qualquer lugar na tela do aplicativo Snapseed para selecionar o foto desejada do seu telefone. Na parte inferior, selecione a captura de tela desejada e clique no botão FERRAMENTAS aba. Selecione Ajustar imagem . Na parte inferior, toque no Ajustar ícone. Agora você terá que definir os seguintes parâmetros para os valores indicados ao lado deles.

Brilho: +100

Contraste: -10

Ambiente: +100

Destaques: +100

Sombras: +50

Como você oculta o conteúdo oculto nas fotos?

Se determinados recursos de acessibilidade estiverem ativados em seu iPhone ou iPad, poderá aparecer marcação quando você fizer uma captura de tela. Desativar Mostrar marcação debaixo Configurações> Geral> Acessibilidade para ocultar esta marcação.

Você não poderá ver a marcação em fotos futuras que tirar com seu dispositivo. Normalmente, esta opção não estará disponível nas configurações do seu dispositivo porque foi desativada por padrão. No aplicativo Configurações, vá para o Acessibilidade painel e habilitar Texto Grande.

Por que você deseja remover marcações de uma imagem?

Ao remover rabiscos de uma imagem do iPhone, há vários motivos para fazê-lo. Algumas pessoas editam imagens com marcação e depois mudam de ideia sobre essas edições.

Portanto, você pode querer remover suas marcações da imagem. Para visualizar a imagem original ou a imagem completa, você pode querer remover as marcações quando alguém lhe enviar uma imagem com marcações.

Como faço para ver o marcador no iPhone?

Se você deseja destacar algo no seu iPhone enquanto faz anotações, pode se perguntar como fazer isso. Seu iPhone permite que você destaque o texto de várias maneiras. Você pode arrastar o texto para a direita ou para a esquerda mantendo o dedo pressionado. O texto destacado aparecerá em amarelo.

Você pode alterar a cor ou o estilo do texto realçado arrastando a barra para cima ou para baixo. Também é possível alterar a cor ou estilo do marcador. Você pode realçar o texto em todos os tipos de texto, exceto para gráficos e células de tabela. Ao realçar o texto, você precisa selecioná-lo; quando você removê-lo, você precisa tocar duas vezes nele.

O proprietário do documento pode excluir destaques. Para criar PDFs seguros, redações de redação também podem ser aplicadas para criar um arquivo PDF seguro. Seu iPhone também pode ser usado para criptografar documentos riscando texto sensível com um marcador grosso ou caneta.

Conclusão

Com os detalhes descritos neste artigo, você poderá remover facilmente os rabiscos de uma captura de tela. Esperamos que este guia o ajude a esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter sobre a remoção de rabiscos de capturas de tela, esteja você lidando com esses problemas pela primeira vez ou apenas limpando capturas de tela anualmente. Então é isso da nossa parte. Mas se você ainda tiver dúvidas, pode nos perguntar na seção de comentários.

