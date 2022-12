Talvez você ainda esteja de recesso, ou ainda nem iniciou o seu período de descanso, porém, desde já é interessante saber como reorganizar o trabalho depois das férias, para que nada se transforme em um “bicho de sete cabeças” lá na frente, ok?

Assim, torna-se possível se preparar com mais calma quando as férias acabarem.

Obviamente, você deve aproveitar o seu descanso para se desconectar do trabalho, mas não há mal em reservar alguns minutinhos para pensar em um retorno mais tranquilo, não é mesmo?

Por isso, convidamos você para analisar as nossas dicas. Acompanhe!

Como reorganizar o trabalho depois das férias?

Conseguir reorganizar o trabalho depois das férias pode ser um grande desafio para muitas pessoas, mas, na prática, não precisa ser assim. Com paciência e planejamento podemos ter um retorno mais tranquilo. Veja algumas considerações:

1. Avalie tudo que ficou pendente

Tire um tempo para avaliar tudo o que ficou pendente e também para analisar quais são as novas demandas que devem ser concluídas. Certifique-se de olhar, com atenção, todas as pendências, para que nada se atrase ou passe despercebido, ok?

2. Crie prazos para essas tarefas

Depois de saber tudo o que está “em aberto”, considere criar prazos para essas tarefas. Estabeleça uma data limite para concluir cada uma delas, sempre respeitando o seu tempo para executá-las. Se porventura alguns prazos se apertarem, considere delegar o que for possível, para não sobrecarregar a sua agenda.

3. Faça um checklist para a primeira semana

Ter um checklist de atividades já na primeira semana também é uma forma de reorganizar o trabalho depois das férias. Assim, você não se sentirá “no escuro” ou perdido, mas, sim, terá acesso a um pequeno cronograma que poderá contribuir na hora de você retomar o ritmo das suas atividades.

Baseie-se nas demandas e nos prazos que você verificou anteriormente.

4. Converse com seus pares sobre o que pode ter ocorrido na sua ausência

Converse com os seus pares sobre o que pode ter ocorrido no trabalho enquanto você esteve ausente. Será que implementaram algum método novo de trabalho? Existe uma nova ferramenta que fará parte da rotina da equipe? Uma pessoa nova foi contratada? Esses e outros questionamentos podem ajudá-lo na hora de reorganizar o trabalho depois das férias.

5. Defina prioridades e foque em planejamento

As prioridades devem ser definidas para que nada de importante acabe sendo esquecido pelo caminho. Por isso, quando fizer o levantamento de todas as demandas que você tem, saiba assinalar quais realmente são prioridade.

Lembre-se de que, neste momento, é muito importante focar em planejamento. Claro que você também terá que executar algumas tarefas, pois precisa retomar o ritmo, mas é importante fazer planos de ação focados em tudo o que está pendente. Assim, as chances de reorganizar o trabalho depois das férias com mais qualidade serão maiores.

Se porventura você se sentir um pouco perdido, peça algum direcionamento para a liderança, pois, quem sabe, eles também poderão ajudá-lo nessa tarefa de retomar o ritmo de forma efetiva.

Bom retorno para você! Seja ele hoje, ou em breve. 😉