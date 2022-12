Como restaurar as guias da última sessão do Chrome após o travamento (2023)

Já aconteceu com você de fechar acidentalmente as guias no Chrome ou todas as suas guias foram fechadas porque o Chrome travou? Nada incomoda, exceto todas as suas guias sendo fechadas por causa de uma falha aleatória. Então, o que fazer se as guias forem fechadas por engano? Não se preocupe; você pode recuperar as guias do Chrome que foram fechadas após a falha ou se você as fechou sozinho. Este artigo discute todas as maneiras de restaurar as guias do Chrome após uma falha.

Maneiras de restaurar as guias do Chrome após o travamento

Existem vários para restaurar as guias do Chrome após o navegador travar, como-.

Restaurar todas as guias do histórico do Chrome

Você pode restaurar as guias do Chrome no Histórico. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Imprensa Ctrl + H na janela do Chrome para abrir o História página.

Aqui, você verá o Fechado recentemente opção.

Clique no Fechado recentemente opção e todas as guias fechadas serão reabertas.

Usando Atalhos de Teclado

Outra maneira de fazer isso é usando o atalho de teclado. Se o Chrome foi fechado acidentalmente e todas as guias foram fechadas, você pode usar o atalho de teclado para restaurar a guia. Imprensa Ctrl + Deslocamento + T combinação de teclas para restaurar as guias do Chrome. Este atalho de teclado é para Windows, mas pressione o botão Cmd + Shift + T combinação de teclas no Mac.

Manualmente do histórico

Você pode restaurar as guias do Chrome manualmente a partir do Histórico. Você terá que reabrir manualmente as guias do Histórico. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Abrir cromada navegador.

Clique no Cardápio ícone na parte superior.

Agora, passe o mouse sobre História e, em seguida, clique novamente no História opção.

Você pode clicar nos links do histórico para abri-lo.

Você terá que fazer isso manualmente para todos os links fechados.

Ative o Chrome para começar de onde você saiu

Outra coisa que você pode fazer é permitir que o Chrome comece de onde você parou. Esta opção permitirá que seu Chrome abra com as abas da última sessão. Portanto, mesmo que o Chrome seja fechado acidentalmente ou falhe, ele começará com as guias da sessão anterior. Você pode ativar esta opção seguindo as etapas abaixo:

Abra o Google Chrome no seu dispositivo e clique no botão três pontos no canto superior direito.

Depois disso, clique em Definições e depois clique em No arranque .

Nesta opção, clique em Continue de onde parou .

Isso ativará a opção de restaurar as guias do Chrome quando você iniciar o Chrome na próxima vez.

Conclusão

Estas foram todas as maneiras de restaurar guias do Chrome após uma falha. Mesmo que o Chrome travasse inesperadamente ou você o fechasse sozinho, por causa do qual todas as guias foram fechadas, você pode seguir as etapas acima para restaurar a guia do Chrome. O método acima funciona para todas as guias fechadas acidentalmente ou aquelas que você fechou manualmente.

