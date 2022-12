Como saber número do PIS? Veja formas de descobrir

Se você é daquelas pessoas que desejam obter informações sobre como saber número do PIS, então está no lugar certo, pois hoje nós vamos te contar algumas formas de averiguar isso.

Além disso, nós ainda vamos passar outras informações importantes sobre o PIS e o Abono Salarial.

Se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, fique conosco e leia até o final, para saber como descobrir o número do seu PIS e muitas outras coisas!

O que é PIS?

O PIS é uma sigla que significa Programa de Integração Social, que foi criado pelo Governo Federal em 1970. Trata-se de um programa de transferência de renda, em que toda empresa privada era obrigada a contribuir mensalmente para o fundo do PIS. Dessa forma, o valor era repassado para todos os funcionários que tinham uma cota no fundo.

Os funcionários públicos também tinham seu próprio fundo, denominado PASEP, que significa Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Em 1975, o PIS e o PASEP foram unificados e formaram o Fundo de Participação PIS/PASEP, que estava vigorando até 2020, quando algumas regras foram mudadas e o PIS passou a ser vinculado com as contas do FGTS.

Os trabalhadores que têm um número de PIS/PASEP têm direito a receber um benefício do Governo chamado Abono Salarial todos os anos.

Quem pode receber o Abono Salarial?

A partir do momento em que o trabalhador é contratado por uma empresa, ele recebe um número do PIS, e isso faz com que ele passe a ter direito a receber o abono salarial anualmente. Portanto, todos os trabalhadores que exercem suas funções com registro na carteira têm direito ao Abono Salarial.

No entanto, existem algumas regras que você precisa seguir para que possa receber esse benefício sem nenhum problema. Falaremos sobre isso a seguir:

Quais são as regras do Abono Salarial?

Antes de tudo, saiba que, a partir do momento em que o número do PIS/Pasep é gerado, o trabalhador já está incluído na lista de beneficiários do Abono Salarial. Porém, o início do pagamento se dá apenas depois do 5° ano do primeiro registro, ou seja, o trabalhador só poderá começar a receber o Abono Salarial depois de 5 anos do seu primeiro registro.

Assim, depois disso, ele poderá receber o abono todos os anos, se trabalhar ao menos 1 mês com a carteira registrada no ano anterior, que é o ano base.

Por exemplo, quem tiver ao menos 1 mês de carteira assinada em 2021, poderá receber o Abono Salarial em 2022, mas, se você não trabalhou com a carteira assinada em 2022, não terá direito a nenhum valor de abono em 2023.

Qual o valor do Abono Salarial?

O valor do Abono Salarial é de 1 salário mínimo referente ao ano do pagamento, como em 2022 o salário é de R$1212,00, quem trabalhou em 2021 com a carteira assinada, receberá exatamente este valor informado.

Além disso, cada trabalhador recebe um valor referente ao número de meses trabalhados no ano anterior. Assim, se trabalhou os 12 meses, receberá o salário todo. Mas, por exemplo, ao trabalhar por apenas 6 meses, se divide o salário mínimo por 12. Assim, paga-se apenas 6 partes referente ao semestre trabalhado no ano base.

Como saber o número do PIS?

Conforme já foi dito anteriormente, gera-se o número do PIS é a partir do primeiro trabalho com carteira assinada do trabalhador. Por isso, você poderá encontrar esse número em sua CTPS, nos extratos do seu FGTS ou no seu Cartão Cidadão. Também é possível ir em qualquer agência da Caixa Econômica Federal e, dessa forma, fazer uma solicitação formal do número do seu PIS.

Não se esqueça de levar seus documentos pessoais, como RG e CPF para fazer essa solicitação na Caixa!

Além disso, você ainda pode encontrar o número do seu PIS pelo telefone utilizando o número do seu CPF como referência. Para isso, é só discar o número 135, para falar com um agente da Previdência Social. Você vai receber a ajuda necessária para confirmar seus dados, ou no número do portal Caixa Cidadão, que é 0800 726 0207.

Para falar com um atendente do Caixa Cidadão, você também precisará informar o número do seu CPF para ser identificado. Pode parecer algo simples, mas realmente faz toda a diferença para a sua segurança!

Por fim, agora que você já descobriu como saber o número do PIS, é só usar um desses meios que passamos para você. Ah, e não se esqueça de anotar o número em um lugar de fácil acesso, para não correr o risco de perdê-lo novamente!