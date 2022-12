Afinal, como saber se eu sou líder? Quais sinais devo considerar nessa autoavaliação?

Algumas pessoas têm essas dúvidas e buscam formas de descobrir como é possível saber se elas realmente têm uma postura de liderança. Para ajudar nessa reflexão, fizemos este guia listando alguns dos sinais de que você pode vir a ser um líder. Acompanhe!

Como saber se eu sou líder?

A seguir, listamos algumas considerações que podem ajudá-lo a analisar a sua postura no trabalho. Porém, antes de continuarmos, queremos deixar claro que os sinais abaixo podem aparecer no dia a dia, você já tendo um cargo de líder ou não.

Isto é, às vezes, a pessoa até atua como líder, mas ainda não desenvolveu todas as habilidades necessárias para direcionar o time. Da mesma forma, algumas pessoas podem ter todos os atributos de um bom líder, mas não atuar em um cargo como tal.

Por isso, reflita conosco partindo da ideia de que os sinais para você saber se é líder podem ser os mesmos, seja com você estando em um cargo de liderança ou não. Acompanhe:

1. Você não tem medo de se expor

Um líder dificilmente terá medo de se expor no trabalho. Ele compreende a importância de ser uma pessoa vista e ativa no dia a dia, afinal, é ele quem irá direcionar e inspirar o time. Logo, tem a capacidade de trazer à tona as suas próprias ideias.

2. Gosta de ajudar as pessoas de diferentes setores

Quando você se pergunta “como saber se eu sou líder?”, você já parou para analisar a sua postura em outros setores? Pare e reflita um pouco sobre isso.

Afinal, um líder sabe a importância de ajudar as outras pessoas, tirando dúvidas, fazendo-as enxergar caminhos mais promissores, e assim por diante.

Dessa maneira, se você se sente bem ajudando as pessoas – inclusive de outros setores diferentes do seu -, pode ser que você tenha mais características de um bom líder do que imaginava.

3. Visa motivar os seus colegas de equipe

Você gosta de conversar com os seus colegas de equipe com foco em motivá-los para ir atrás dos sonhos e objetivos? Pense sobre isso.

Se você acredita que é capaz de motivar as pessoas à sua volta e gosta de fazer isso com frequência, talvez você tenha um perfil de liderança.

4. Sabe se comunicar com clareza

Para saber se você é um líder atualmente, verifique a forma como você se comunica com as outras pessoas. Você acredita que os outros compreendem o que você quer dizer? Acredita que as pessoas realmente levam a sério as informações que você apresenta para elas? Pense sobre isso.

Afinal, um líder sabe se comunicar e passar as suas ideias com clareza e persuasão. Por isso, esse ponto pode ser um grande sinal de perfil de liderança.

5. Possui uma postura influente no trabalho

Por fim, um líder também possui uma postura influente no trabalho. Será que esse é o seu caso? Veja se as pessoas são influenciadas positivamente por você e tire as suas conclusões quanto a isso.

Boa reflexão!