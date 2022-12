Como saber se sou um bom colega de trabalho? Quais sinais devo avaliar?

Se você tem essas dúvidas, então não deixe de acompanhar o guia completo que preparamos neste conteúdo. Nele você acessará informações que podem ajudá-lo a refletir sobre a sua postura como colega de trabalho. Acompanhe.

Como saber se sou um bom colega de trabalho?

Não existe fórmula mágica ou lista de pré-requisitos para ser um bom colega de trabalho. Até porque, a vida não possui manual de instruções e cada relacionamento é único, por isso, não seria possível generalizar dessa forma.

No entanto, isso não quer dizer que não exista nada que possamos fazer para construir boas relações no trabalho, longe disso! Inclusive, a seguir, apresentamos alguns desses pontos que podem contribuir para a criação de relacionamentos interpessoais na empresa:

1. Você demonstra proatividade e positividade

Um colega de trabalho que demonstra proatividade, gosta de ajudar e demonstra motivação para colocar a mão na massa costuma ser bem visto pelos demais. Afinal, quem é que não gosta de receber o apoio de um colega que realmente faz o que precisa ser feito?

Além da proatividade, uma postura mais positiva também contribui para a construção de bons relacionamentos. Isso porque, no dia a dia de trabalho, ter que lidar com quem apenas reclama e fala mal da empresa pode ser cansativo, concorda?

2. Aceita que nem sempre tudo será feito do seu jeito

Como você lida com ideias e pontos de vista que vão contra o que você julga ser o melhor no momento? Pense sobre isso.

Quando temos dificuldades para aceitar que algumas coisas serão feitas com base no ponto de vista alheio, podemos ser encarados como colegas de trabalho difíceis e ruins. Pense nisso.

3. Apoia e motiva os seus colegas de trabalho

Um bom colega de trabalho também apoia e motiva os outros que atuam com ele no dia a dia. Em contrapartida, um colega de trabalho difícil e ruim não irá apoiar e muito menos proferir palavras de motivação para as outras pessoas, pois deseja estar “sempre por cima”.

4. Sabe reconhecer as vitórias dos outros

Você acredita que é uma pessoa que sabe reconhecer a vitória dos outros? Pense um pouco sobre isso.

Dar reconhecimento para os colegas, elogiar e parabenizar são atitudes genuínas que fortalecem os laços no dia a dia no trabalho. Será que você tem posto em prática esse tipo de atitude? Ou não?

5. Não faz fofocas ou intrigas no trabalho

Por fim, quando você se pergunta “como saber se sou um bom colega de trabalho?”, comece a avaliar a sua postura nos momentos mais banais. Será que você é aquele que está sempre fazendo fofocas ou intrigas no trabalho?

Afinal, uma pessoa fofoqueira no ambiente laboral costuma ser muito mal vista pelas outras pessoas – e com razão, convenhamos.

Portanto, se você tem tido esse tipo de postura, vale a ação de começar a repensar tais comportamentos. Assim, quem sabe, pouco a pouco você constrói um novo perfil e as pessoas passam a enxergá-lo como um bom colega de trabalho. 😉