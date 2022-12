Como saber se vou receber o Bolsa Família pelo CPF? Veja o passo a passo simplificado

A partir de 2023, as famílias brasileiras que vivem em situação de vulnerabilidade voltarão a receber os pagamentos do Bolsa Família. Dessa forma, muitos já se questionam como poderão consultar se terão direito ao benefício.

Os beneficiários do programa terão a possibilidade de consultar o pagamento do Bolsa Família utilizando apenas o número do CPF. A verificação é realizada por meio do site ou aplicativo do CadÚnico.

No entanto, é importante destacar que a consulta do benefício ainda não está disponível. A função só deve ser disponibilizada para os beneficiários após o retorno do programa ser oficializado por lei.

Pagamento do Bolsa Família em 2023

De acordo com a equipe do presidente eleito Lula (PT), atualmente o foco está sendo na manutenção do Bolsa Família, no valor de R$ 600 em 2023. Ainda, por saber que o maior público do programa social é composto por mães solteiras chefes de famílias monoparentais, a intenção também é liberar um adicional de R$ 150 para família com crianças de até 6 anos de idade.

Todavia, é importante destacar que, para liberar os recursos, está sendo discutida a PEC da Transição. A equipe informou que a expectativa é liberar um valor de R$ 145 bilhões fora do teto de gastos da União.

No último dia 07/12, o texto recebeu a aprovação do Senado Federal. Agora, a proposta segue para votação na Câmara dos Deputados.

Novas regras do Bolsa Família

Até o momento, as novas regras para concessão do benefício não foram divulgadas. Entretanto, a coordenadora do grupo de assistência social da equipe de transição, Tereza Campello, informou que o cartão de vacinação atualizado e a frequência escolar serão dois documentos obrigatórios para participar do programa.

Como se inscrever no CadÚnicoe garantir o Bolsa Família em 2023?

O cadastro normalmente é realizado de forma presencial nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em postos de atendimento do Cadastro Único. Em síntese, o atendente realiza uma entrevista com o responsável familiar, que deverá apresentar alguns documentos que comprove sua condição.

Vale ressaltar que o responsável pela família deve ter no mínimo 16 anos, possuir CPF ou título de eleitor e ser, preferencialmente, mulher. Neste sentido, será necessário estar com o seu CPF ou título de eleitor em mãos e ceder pelo menos um dos documentos citados abaixo de cada membro da família:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

CPF ;

; Carteira de Identidade – RG ;

; Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor;

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) – somente se a pessoa for indígena.