Como sair da Netflix em qualquer TV ou dispositivo de streaming (2023)

As pessoas costumam compartilhar suas contas Netflix com seus amigos ou fazer login em suas contas na TV do hotel. Ninguém gostaria de deixar sua conta Netflix sem vigilância, especialmente na TV de um hotel; portanto, a melhor opção será sair da sua conta Netflix sempre que tal situação ocorrer. O processo para sair da Netflix é tão fácil quanto o processo de login.

Existem várias maneiras de fazer isso se você estiver procurando como sair do Netflix. Você pode sair do dispositivo mesmo se não tiver acesso ao dispositivo em que sua conta está conectada. Este artigo discutirá como você pode sair da Netflix em qualquer TV ou dispositivo de streaming.

Como sair da Netflix em uma Smart TV

Se você se inscreveu na Netflix em uma smart TV e agora deseja sair dela, siga as etapas abaixo para fazer isso-

Abra o Netflix aplicativo na sua TV. Verifique se você está na tela inicial do aplicativo.

Agora, abra o Cardápio da Netflix.

Aqui, selecione o Obter ajuda opção e continue.

Você verá Sair opção aqui; selecione-o.

Você será solicitado a confirmar a saída da sua conta. Selecione Sim para sair da sua conta Netflix.

Como sair da Netflix no PC

Assinado no aplicativo Netflix no seu PC? Abaixo estão as etapas para sair do Netflix no seu PC-

Em primeiro lugar, abra o aplicativo Netflix no seu PC.

Clique nos três pontos (três reticências) no canto superior direito e depois em a Sair opção.

Confirme a saída da sua conta.

Como sair da Netflix no telefone ou tablet

Muitos preferem transmitir a Netflix em seu telefone ou tablet em vez da TV. Se você fez login na sua conta Netflix no telefone (iPhone ou telefone Android) ou tablet (iPad ou tablet Android) e deseja sair dele, siga as etapas abaixo:

Toque no Netflix ícone do aplicativo em seu dispositivo para abri-lo.

Agora você terá que selecionar o usuário (somente se houver vários usuários para a mesma conta). Se não houver outros usuários, você não terá essa opção.

Agora, toque no seu Perfil ícone no canto superior direito.

Toque no Sair opção e depois Sim .

Isso fará com que você saia da sua conta no aplicativo Netflix.

O processo para sair da Netflix em um telefone e tablet é o mesmo. Não importa qual telefone ou tablet você usa (iOS ou Android), você pode sair do aplicativo Netflix seguindo as etapas fornecidas acima.

Sair da Netflix no navegador

Se você transmitir o Netflix pelo site deles no navegador, poderá sair da sua conta seguindo as etapas abaixo:

Acesse o site da Netflix no seu navegador. Você pode fazer isso clicando neste link .

Selecione o usuário se vários usuários estiverem associados à mesma conta. Você não verá esta opção se for o único usuário da conta.

Clique no Perfil ícone no canto superior direito.

No menu que se abre, clique em Saia da Netflix.

Sair da Netflix remotamente

Você também pode sair da conta Netflix do dispositivo ao qual não tem acesso. Por exemplo, se você fez check-out do hotel às pressas e esqueceu de sair do Netflix, pode sair remotamente da sua conta. A Netflix permite que você saia de todos os dispositivos que possuem sua conta, e você pode fazer isso remotamente com seu dispositivo atual. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o navegador do seu dispositivo (PC, tablet ou telefone) e visite o site da Netflix clicando neste link .

Para continuar com esta etapa, você deve estar conectado à conta Netflix no navegador que está usando no momento. Se você já estiver conectado, vá para a próxima etapa; caso contrário, faça login em sua conta primeiro.

Agora, clique no Perfil ícone no canto superior direito da tela inicial.

Clique no Conta opção de abrir o Conta definições.

Aqui você vai ver Sair de todos os dispositivos opção; Clique nisso.

Confirme a saída de todos os dispositivos clicando em Sair .

Alterar sua senha do Netflix

Se você forneceu sua senha do Netflix para alguns e não deseja que eles acessem sua conta novamente, você pode alterar sua senha do Netflix. Alterar sua senha Netflix também desconectará você da conta Netflix em todos os dispositivos que possuem sua conta. Para alterar a senha da sua conta Netflix, siga as etapas abaixo:

Clique aqui link ir para o Página de login da Netflix.

Você verá duas opções agora- E-mail- Esta opção enviará as instruções para alterar sua senha em seu e-mail. Mensagem de Texto (SMS)- Terá de introduzir o número associado à sua conta. Você receberá um código de verificação que poderá usar para redefinir a senha.’



Escolha uma opção para continuar em frente.

Siga as instruções na tela para redefinir sua senha.

Depois de concluído, você será desconectado de todos os dispositivos. Você terá que fazer login nos dispositivos que usa com a nova senha.

Palavras Finais

É assim que você pode sair do seu Conta Netflix na TV e qualquer dispositivo de streaming. O processo é bastante fácil, e o Netflix oferece a opção de sair do Netflix nos dispositivos que você possui e nos dispositivos aos quais não tem acesso. Você pode seguir as etapas fornecidas acima para o dispositivo do qual deseja sair e poderá sair da sua conta Netflix. Esperamos que você ache este artigo útil e, se achar, informe-nos na seção de comentários abaixo.

