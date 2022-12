As confraternizações já começaram a acontecer e, com elas, vem aquela dúvida de como se comportar nas festas de fim de ano da empresa. Afinal, quais comportamentos podem ser mal vistos? O que podemos fazer para interagir de forma qualificada e sem manchar a nossa imagem profissional?

Neste texto, apresentamos uma série de considerações que podem ajudá-lo nessa situação. Lembrando que não estamos aqui para impor o que você deve ou não fazer, mas, sim, apenas listamos algumas questões para que você possa refletir, ok? Sigamos!

Como se comportar nas festas de fim de ano da empresa?

Apesar de não existir um manual de como ser um bom colaborador nas festas de fim de ano, ainda assim podemos pensar em algumas medidas que tendem a preservar a nossa imagem profissional.

Obviamente, não estamos dizendo que você deve agir de forma robotizada na festa, com medo de ser mal visto. Estamos apenas apontando algumas considerações que têm relação direta com a forma como as pessoas nos enxergam no ambiente de trabalho.

Vejamos alguns pontos:

1. Cuidado com a tentativa de ser quem não é

Pessoas inconvenientes constrangem e causam mal-estar nas outras, portanto, evite ser essa pessoa. Se você não tem muita proximidade com alguns colegas de trabalho, não tente forçar a barra sendo extremamente extrovertido. Claro que você pode interagir com eles, conhecendo-os. No entanto, evite invadir demais a privacidade alheia nesses casos, pois pode transparecer a ideia de que você está tentando ser quem não é.

2. Não exagere nas bebidas

Apesar de a empresa oferecer coquetéis e drinks em algumas situações, é imprescindível que você tome cuidado com a quantidade ingerida. Se sabe que possui maior sensibilidade, evite beber além da conta.

Afinal, quando bebemos podemos perder um pouco o pudor, o que nos leva a comportamentos inadequados e mal vistos. E ainda: você pode sequer se recordar do que aconteceu na festa, criando um clima constrangedor no dia seguinte no trabalho.

Portanto, se você realmente está preocupado em como se comportar nas festas de fim de ano da empresa, considere essa dica.

3. Cuide da sua vestimenta

Sim, a festa é feita para descontrair e viver um momento de confraternização. No entanto, isso não quer dizer que devemos deixar de lado a ideia de que, acima de tudo, estamos em um ambiente cercado de profissionais e gestores.

Logo, tenha cuidado na hora de escolher a roupa que usará na festa. Evite peças muito curtas ou justas, que podem tornar a aparência mais vulgar.

4. Evite trazer os problemas do trabalho para as discussões

Apesar de você estar cercado de pessoas que trabalham o dia inteiro ao seu lado, isso não quer dizer que este é um bom ambiente para falar sobre o trabalho. Deixe de lado os problemas cotidianos e foque em conversar sobre outros assuntos, que auxiliem no momento de descontração e diversão.

Desse modo, torna-se possível construir uma atmosfera que seja mais bacana e que não seja vista como mais uma ocasião para se preocupar com o trabalho.

Aproveite a sua festa!