Como se cuidar nas férias? Veja dicas de saúde!

Se cuidar nas férias é muito importante para garantir que o retorno à rotina corrida ocorra da melhor forma possível. Afinal, quando deixamos a saúde de lado, durante as férias, podemos nos sentir cansados no retorno, o que prejudica o nosso bem-estar e o nosso desempenho. Sendo assim, antes de querer investir em uma alimentação pobre em nutrientes, todos os dias, acompanhe este texto e inspire-se em nossas ideias e dicas! 🙂

Como se cuidar nas férias?

Existem diversas formas de se cuidar nas férias, cabe a você analisar quais pontos da sua rotina merecem mais atenção na hora de promover um ambiente saudável para aproveitar os momentos de descanso.

A seguir, apresentamos algumas dicas que podem ser usadas como fonte de inspiração. Vejamos:

1. Cuide da sua hidratação

A sua hidratação pode fazer toda a diferença na sua disposição e na sua saúde de forma geral, sabia disso? Portanto, na época mais quente do ano, cuide disso! Beba bastante líquido e cuidado com o excesso de álcool.

2. Não meta o “pé na jaca” na alimentação

Cuidado para não passar dos limites quando o assunto é alimentação. Embora nas férias seja bacana consumir aquele hambúrguer que você ama, exagerar na quantidade pode prejudicar a sua saúde física e mental. Portanto, lembre-se da premissa do equilíbrio, combinado? 😉

3. Aproxime-se de quem faz bem

Aproveite as férias para compartilhar momentos incríveis com aquelas pessoas que fazem bem a você. Esse contato social faz parte da lista de como se cuidar nas férias! Afinal, somos seres sociais que precisam desse contato para nos sentirmos valorizados e parte de algo maior. Por isso, invista em contatos nessas férias!

4. Use protetor solar

Use sempre o protetor solar. Esse cuidado, às vezes, passa despercebido pelas pessoas, o que prejudica a saúde. Sendo assim, não se esqueça de se proteger na época mais quente do ano, ok?

5. Considere fazer planos para o futuro

Os planos para o futuro podem nos ajudar na hora de nos sentirmos mais motivados para o ano que se iniciará. Assim sendo, que tal aproveitar as férias para fazer aquelas metas que despertem a sua motivação nesse momento? Temos certeza de que isso poderá render boas reflexões. 🙂

6. Descanse

Sim, descanse! Saber como se cuidar nas férias também tem relação com o seu descanso. Por isso, sugerimos que você não negligencie a possibilidade de descansar e de repor as energias nessa época do ano. Vale passar horas na orla da praia, ler um livro deitado na rede, tirar um cochilo na sala de casa… Enfim!

7. Invista em diversos momentos de lazer que saiam da rotina

Aproveite as suas férias para investir naqueles hobbies que têm estado adormecidos no dia a dia corrido. Essas atividades proporcionam prazer, bem-estar e ajudam a reduzir os níveis de estresse e ansiedade. Logo, são ótimas pedidas quando pensamos em como se cuidar nas férias.

Aproveite esse momento. Ele é seu e foi feito para ser vivido plenamente.

Boas férias! 🙂