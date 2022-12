Como se preparar para o próximo concurso Colégio Naval

Se você, jovem, sonha em entrar para o Colégio Naval e ingressar na Marinha, essa é a grande chance para você iniciar uma carreira profissional. Além disso, garantir uma boa estabilidade financeira.

O edital de abertura para o concurso do Colégio Naval está previsto para ser publicado na segunda quinzena de janeiro de 2023. Ademais, as provas devem ser feitas na segunda quinzena de maio.

O Colégio Naval tem como objetivo formar jovens garantindo preparo físico e intelectual para o curso de graduação da Escola Naval. Desse modo, ministra o Ensino Básico em Nível Médio, além do Ensino Militar-Naval.

Então, continue com a gente até o final. Assim, confira dicas incríveis para você se preparar para o concurso da Escola Naval.

Veja o que é preciso para fazer o concurso do Colégio Naval

Para realizar o concurso do Colégio Naval, o candidato deve seguir alguns requisitos importantes que devem considerar no momento de fazer a inscrição.

Primeiramente, para fazer a inscrição é necessário que o participante tenha concluído ou estar em fase de conclusão do 9º ano do ensino fundamental.

Outro fator importante é que o jovem tenha 15 anos completos e seja menor de 18 anos até o dia 30 de junho de 2024. Além disso, é preciso também ter uma altura mínima de 1,54m e altura máxima de 1,95m.

Vale ressaltar que as vagas disponíveis são para jovens do sexo feminino e do sexo masculino e o curso é totalmente gratuito.

Portanto, é muito importante ficar atento aos requisitos exigidos antes de fazer a inscrição para entrar no Colégio Naval.

Como se preparar para o concurso do Colégio Naval

O Colégio Naval é um estabelecimento de ensino da Marinha. Então para entrar nesse grupo, o jovem deve estar ciente que as etapas não serão fáceis. Ademais, as exigências são rigorosamente analisadas.

Porém, a perseverança e a disposição do candidato devem caminhar juntos para alcançar seus objetivos. Pois, na primeira etapa, o candidato realizará provas objetivas, aplicadas em dois dias.

No primeiro dia, os exames contarão com 40 questões, sendo 20 de matemática e 20 de inglês. Enquanto, no segundo dia os candidatos respondem a 50 perguntas, 20 de português, 12 de estudos sociais e 18 de ciências.

Lembrando que no segundo dia também será realizada a redação. Em seguida, para os aprovados nessa segunda etapa os eventos complementares são:

Inspeção Bucal, Teste de Aptidão Física de Ingresso (natação e corrida), Avaliação Psicológica, Verificação de Documentos e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à autodeclaração.

Saiba qual é o salário para quem obter aprovação no processo seletivo

Entrar no Colégio Naval é o sonho de muitos jovens que desejam seguir a carreira Naval. Assim, a oportunidade de ganhar experiência de vida é muito atrativa, pois há aulas de natação, remo, vela, judô, dentre outros.

Outro ponto importante para destacar é que os alunos ainda participam do Curso de Preparação de Aspirantes. Desse modo, recebendo preparo intelectual e físico para um futuro dentro da Escola Naval.

Além disso, durante o curso o aluno garante uma remuneração de R$ 1.185 relativos ao soldo militar mais R$ 154,05 para o adicional militar e R$ 59,25 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar. Por fim, somando assim um salário de R$1.398,30.

Saiba mais detalhes sobre o concurso do Colégio Naval

Além de uma boa remuneração, os alunos ainda vão contar com alojamentos, alimentação, uniformes, assistências médico/odontológica, psicológico, social e religiosa.

Ainda não se sabe quantas vagas serão disponíveis para a formação de 2024. Mas, se baseando nos editais passados, a oferta destinada foi de 129 vagas para ambos os sexos, com reservas para negros.

O Colégio Naval é uma instituição de ensino médio e seu principal objetivo é preparar jovens para o possível ingresso na Escola Naval. Então, o seu regime de internato tem duração de três anos e ao final do curso os alunos aprovados são instruídos a ingressar no próximo nível.

Portanto, se você ficou interessado nessa oportunidade de ingressar para a Marinha do Brasil, deve ficar atento. Afinal de contas, o edital está previsto para ser divulgado já no início do ano de 2023, com provas a serem feitas ainda no primeiro semestre.

Agora que você já conhece todos os detalhes sobre o concurso Colégio Naval, é só ficar antenado nas próximas notícias para não perder o prazo de inscrição, e assim, se preparar para as provas.