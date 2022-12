Independentemente do motivo pelo qual você deseja sugerir melhorias para a empresa, é muito importante que isso seja feito da forma certa. Até porque, não dá para, simplesmente, chegar e dizer “melhorem isso” e esperar que bons resultados saiam desse discurso, concorda?

É importante usar as palavras certas e no momento adequado, pensando no fundamento que você usará para mostrar por quais motivos tal mudança é necessária.

Para ajudá-lo a se preparar para esse momento, descrevemos um breve roteiro que pode servir de inspiração. Veja a seguir!

Como sugerir melhorias para a empresa?

Sugerir melhorias para a empresa não precisa ser uma ação difícil. Afinal, assim como os colaboradores podem receber feedbacks construtivos, a empresa também pode. Portanto, não tenha medo de apontar o que você acha pertinente. Inclusive, a empresa pode ver a sua atitude com bons olhos, pois perceberá a sua dedicação em buscar mudanças positivas.

Porém, se você não faz ideia de como começar essa conversa, veja as nossas dicas:

1. Esclareça o motivo para a melhoria

Antes de querer implementar uma mudança, é importante que você esclareça o que pode estar ruim ou ultrapassado na ação atual. Por exemplo, se você quer sugerir a implementação de um sistema de gestão, mostre por que a ausência dele tem ocasionado dificuldades para os colaboradores. Mostrar o problema, antes de querer mostrar a solução, pode aumentar as chances de a sua sugestão ser aceita.

2. Avalie de que forma a empresa tem lidado com tal situação

Avalie de que maneira a empresa tem lidado com o problema, atualmente. Esclareça isso ao seu gestor.

Vamos supor que a falta do sistema de gestão tem provocado um aumento nos custos por conta da necessidade de retrabalho. Afinal, a empresa precisa suprir o gap da ausência do sistema, e isso pode ser apresentado na hora de sugerir a melhoria.

3. Apresente a sua solução

Depois de detalhar o motivo da melhoria e a forma como a empresa tem lidado com o problema nos dias atuais, apresente a sua sugestão. Traga uma proposta com dados que comprovem que, possivelmente, essa pode vir a ser a melhor solução.

Na hora de sugerir melhorias para a empresa, é muito importante que você embase o seu ponto de vista, para não ser colocado em uma caixinha de “achismos”.

4. Prepare-se para possíveis questionamentos do gestor

É bem provável que o seu gestor comece a fazer perguntas quando você sugerir melhorias para a empresa. Portanto, esteja bem munido de conhecimentos acerca da solução que você tem apresentado, a fim de aumentar as chances de ele acatar com o que você apresentou.

Se você não souber responder às perguntas, poderá passar uma imagem negativa do seu projeto. Por isso, prepare-se, ok?

5. Esclareça como a melhoria pode ser colocada em prática

Considere esclarecer de que maneira a nova melhoria já pode começar a ser colocada em prática. No caso do nosso exemplo, fale sobre o software, como contratá-lo e quais os passos para implementá-lo. Assim, você já traz a melhoria para a realidade da corporação.

Viu só como sugerir melhorias para a empresa é mais simples do que você pensava? Invista nas nossas dicas e boa sorte!