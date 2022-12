Manter uma alta performance em sua franquia significa, possuir rentabilidade acima da média esperada. Portanto, é o principal fator que chama a atenção de investidores e franqueados. Por isso que hoje, nós vamos indicar como ter alta performance em sua franquia.

O que é alta performance?

Talvez alguém já tenha perguntado como sua empresa está indo. O termo, que é sinônimo de “desempenho”, refere-se a um método de avaliar o progresso de um negócio em termos de métricas e metas estabelecidas. Em suma, obter um alto nível de desempenho tem um impacto óbvio na eficiência com que uma empresa opera e em seus resultados.

Quando se trata de franquias, resultados acima da média chamam a atenção tanto de investidores quanto do público em geral, despertando o interesse. De tal forma, a ponto de fazê-los querer conhecer mais sobre a marca e o que ela tem a oferecer. Isso tem implicações significativas para o crescimento e as vendas da empresa.

Por isso, é fundamental que toda rede de franquias explore diferentes opções para manter o desempenho da marca no mais alto nível. Ao fazer isso, uma reação em cadeia é acionada que só pode beneficiar o franqueador e todos os seus franqueados.

Como ter alta performance em sua franquia?

Apresentamos na sequência, algumas atitudes que você pode ter para que a alta performance prevaleça em sua franquia.

Promover e supervisionar as operações da organização

Toda nova estratégia de melhoria precisa começar com bases organizacionais sólidas. Nesse caso, certifique-se de que todos os envolvidos nos processos da rede, bem como o próprio processo, estejam bem organizados em termos de comunicação, desempenho e responsabilidade individual.

Assim, a única maneira de encontrar os obstáculos que impedem a melhoria do desempenho de sua rede é colocar suas operações diárias em ordem. Dado o grande número de gerentes e funcionários espalhados pela rede da franquia, é crucial que todos os detalhes das operações da franquia sejam claros para todos os envolvidos.

Fornecendo apoio é fator crucial para ter alta performance

À medida que nos aprofundamos na questão do suporte, precisamos deixar claro o significado dessa etapa no modelo de franquia. Afinal, muitos donos de empresas procuram franquias por causa da ajuda garantida que ela oferece. Por exemplo, permitindo que até gerentes inexperientes produzam resultados positivos.

A melhoria consistente dos processos nas unidades franqueadas é um resultado natural de um suporte competente. Por fim, é disso que se trata a franquia: duplicar modelos comprovados de sucesso.

Treinamento de habilidades de franquia

Ainda que se relaciona à eficiência dos franqueados, o treinamento da franquia é um destaque adicional. Desse modo, é impossível pensar em manter a qualidade e os padrões da rede sem o treinamento adequado. Portanto, qualquer deslize nesse processo pode ter um sério impacto no desempenho da rede.

Os franqueados precisam entender os procedimentos e métodos da empresa para que possam administrar seus negócios com eficiência. Por isso, faça o seu melhor para garantir que eles tenham sucesso fazendo o que puder.

Manter manuais atualizados para ter alta performance

Vimos em primeira mão como o conhecimento é crucial no negócio de franquias. Por isso, além dos treinamentos antes do início das operações da unidade, a melhoria contínua do desempenho exige uma preparação constante de seus franqueados.

Neste caso, com a utilização dos manuais da franquia, que devem estar devidamente atualizados para evitar surpresas desagradáveis ??ou problemas com a qualidade de um serviço ou produto.

Comentários construtivos

Uma perspectiva externa pode ser exatamente o que você precisa para ver o desempenho de sua franquia explodir. Ou seja, o conselho de um franqueado, a crítica construtiva de um cliente ou uma reunião em toda a empresa podem gerar percepções revolucionárias.

Diante disso, comentários feitos com a intenção de ajudar a melhorar um processo são conhecidos como “feedbacks”.

Metas SMART

Uma ideia que pode mudar a forma como uma franquia define as metas de sua rede. Metas que atendam aos critérios SMART irão ajudá-lo a desenvolver estratégias que terão impacto direto no desempenho de sua franquia. E são:

Specific: Específica;

Measurable: mensurável;

Achievable: encaixado nos recursos disponíveis;

Relevant: para a comunicação;

Time-Bound: com cronograma.

Aposte na tecnologia para ter alta performance

Você já ouviu falar que a era digital mudou o mundo para sempre? Pois, já podemos dizer que não há performance que não faça bom uso dos avanços tecnológicos como software, automação e internet.

Para ter alta performance em sua franquia, procure seguir os passos que apresentamos neste artigo, e tenha sucesso.