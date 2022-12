Dependendo do teor do assunto, ter uma conversa franca com o chefe pode ser algo difícil para algumas pessoas. Porém, sabemos que, eventualmente, estaremos diante de situações que podem impactar o nosso trabalho e, por isso, a comunicação com o chefe é muito importante.

Sendo assim, nada melhor do que encarar a situação e colocar-se disposto a solucionar os problemas que surgem no nosso próprio trabalho, concorda?

A seguir, descrevemos algumas considerações que podem ajudá-lo a enfrentar as conversas difíceis. Siga conosco.

Como ter uma conversa franca com o chefe?

As conversas difíceis devem acontecer em local e momento apropriados, para não criar uma situação constrangedora para ninguém. Quando pensamos nas conversas que devemos ter com o nosso chefe, não é diferente. Devemos reservar um momento para isso e saber comunicar a ideia de uma maneira assertiva. Abaixo descrevemos essas e outras considerações:

1. Faça uma boa reflexão antes de falar – é preciso escolher as palavras certas

Antes de querer ter uma conversa franca com o chefe, procure refletir sobre o tema que será tratado. Se for um assunto muito delicado, saiba escolher bem as palavras para evitar ambiguidades e falhas na comunicação.

Da mesma forma, cuidado com o que você vai falar nessas situações: evite achismos e, principalmente, boatos. É interessante apresentar as situações se baseando em dados concretos, sempre que possível.

2. Agende uma conversa com o seu chefe

Depois de refletir sobre o que você quer falar com o seu chefe, analisando de que maneira irá transparecer tal informação sem ser injusto ou incoerente, agende um momento para que a conversa aconteça.

Isto é, não converse assuntos difíceis de forma inesperada. E, inclusive, ao agendar com o seu chefe, dê um spoiler da conversa, pois assim ambos poderão se preparar para discutir soluções interessantes.

3. Aponte o que precisa ser apresentado

Evite ficar enchendo a conversa com histórias paralelas ou conteúdos que não irão agregar valor algum. É mais válido ser direto e logo falar o que precisa ser dito, do que tentar enrolar a atenção do chefe com coisas desnecessárias.

Claro que você não precisa ser grosseiro, mas quando você for ter uma conversa franca com o chefe, procure ser conciso e objetivo, apontando o que realmente precisa ser dito, sem omissões.

4. Assuma as responsabilidades frente à situação

Se porventura a conversa difícil estiver relacionada com erros e equívocos que você mesmo cometeu, não hesite na hora de assumi-los. É muito importante ser sincero nesses momentos, sem tentar enganar o chefe quanto ao que aconteceu de verdade.

Além disso, se possível, já traga algumas soluções para contornar o problema ocorrido.

5. Considere apresentar melhorias – quando possível

Seguindo o que apontamos acima, apresentar possíveis melhorias é bem interessante.

Isto é, se a conversa difícil com o chefe estiver pautada em um problema que você ou alguém está tendo dificuldades para solucionar, então talvez seja relevante já pensar em alguns possíveis caminhos que podem ser testados, para que você receba um direcionamento do gestor nesse próximo passo.

Lembre-se de que ter uma conversa franca com o chefe é mais válido do que esconder os problemas e tentar resolver tudo sozinho, ok? A ajuda da liderança pode ser muito bem-vinda.