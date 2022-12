Como usar o StoriesDown para baixar histórias do Instagram (2023)

O Instagram é certamente a plataforma de mídia social mais popular, com aproximadamente mais de 1600 milhões. No entanto, os usuários agora podem compartilhar seus momentos diários como histórias do Instagram usando o Instagram Stories. Mas, ao mesmo tempo, também possui algumas limitações que o tornam um recurso único e envolvente.

Além disso, também é possível ver quem olhou os destaques do Instagram de alguém quando você está olhando os destaques deles. Além disso, o Instagram permite que os usuários vejam quem está visualizando seu conteúdo, para que possam proteger sua privacidade.

Mas e no caso de você querer baixar a história de alguém? Bem, com um site de terceiros chamado StoriesDown, você pode baixar facilmente a história de alguém. Então, vamos dar uma olhada no guia caso você queira usar o StoriesDown para baixar histórias do Instagram.

O que é o StoriesDown?

O site StoriesDown é uma ótima ferramenta para perseguidores do Instagram porque permite que você visualize a história de alguém sem o conhecimento dela e pode baixá-la para sua galeria.

Em 2020, o StoriesDown foi lançado e agora tem 7,7 milhões de visitantes por mês. Qual é o público do StoriesDown? Basicamente, está disponível para qualquer um baixar e visualizar. Com StoriesDown, você pode baixar fotos e vídeos.

Quais são os recursos necessários que o StoriesDown oferece?

É totalmente gratuito para todos usarem o StoriesDown. Além disso, não há necessidade de criar uma conta para usar o StoriesDown. Além disso, não há limites para o número de histórias, fotos ou vídeos que você pode visualizar e baixar. Histórias ou fotos baixadas permanecem de boa qualidade. Leva menos de um minuto para pesquisar perfis do Instagram. Você pode encontrar o Storiesdown facilmente e é fácil de usar. Esteja você usando Android, iOS ou Windows, ele pode ser operado em todos os dispositivos e sistemas operacionais.

Como usar o StoriesDown para baixar histórias do Instagram

Portanto, caso você tenha decidido usar um site de terceiros para baixar histórias do Instagram, pode usar o StoriesDown. No entanto, para usá-lo, você deve executar estas etapas:

Inicialmente, vá para o StoriesDown local na rede Internet. Agora, na caixa de pesquisa, digite o Nome de usuário do Instagram de quem você deseja baixar histórias. Em seguida, acerte o Procurar botão. É isso. Agora, você pode simplesmente clicar no botão Download botão.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Você pode visualizar as postagens usando o StoriesDown?

Embora o StoriesDown seja gratuito, você pode acessá-lo a qualquer momento. Digite o nome de usuário do usuário na caixa de pesquisa e você verá as postagens e histórias que o usuário escreveu.

Como posso visualizar histórias sem ser visto no Instagram?

Se você deseja permanecer privado no Instagram enquanto visualiza histórias, pode usar vários aplicativos. Existem vários deles, incluindo StoriesDown.

Posso visualizar uma conta do Instagram que me bloqueou?

Na barra de pesquisa, você não poderá pesquisar contas bloqueadas. Além disso, se você encontrar o caminho para a página de perfil da fala que o bloqueou, não poderá ver nenhuma postagem dessa conta.

Embrulhar

Então, é assim que você pode facilmente usar o StoriesDown para baixar histórias do Instagram. Espero que este guia tenha ajudado você. Além disso, sinta-se à vontade para comentar abaixo e nos informar caso precise de mais informações.

