COMUNICADO GERAL para quem possui CPF

A cada segundo uma nova tentativa de fraude é registrada. Uma dessas fraudes é o golpe do CPF falso. Sendo este um documento muito importante para os brasileiros, vários golpistas usam o CPF das vítimas para criar cartões e contas bancárias.

Assim, a melhor forma de se prevenir contra o golpe do CPF falso é conhecendo como os golpistas atuam. Portanto, preste atenção na matéria que o Notícias Concursos preparou para hoje e se proteja.

Quais são as formas de aplicar o golpe do CPF falso?

É bem melhor estar há um passo na frente dos golpistas, não? Com isso, você pode evitar ser um alvo fácil dos criminosos. Então, conheça as cinco formas como o crime pode ser cometido e fique atento.

1.Perda do documento, furtou ou roubo

Caso você tenha perdido o documento recentemente, foi furtado ou roubado, é preciso ficar atento, uma vez que seus dados estarão vulneráveis. Se acontecer essa eventualidade, corra até uma delegacia próxima, faça o boletim de ocorrência e preste atenção a toda movimentação estranha que ocorrer com o CPF.

2.Cadastro de dados em sites

Não coloque os dados pessoais em quaisquer sites que encontrar. Sempre que for realizar algum tipo de cadastro, esteja certo de que o endereço eletrônico é confiável. Para isso, verifique se a URL tem um cadeado no canto superior direito.

Além disso, é importante procurar a reputação do site dentro do Reclame Aqui. E, atenção! Se for fazer a inscrição em ofertas de trabalho em plataformas online ou LinkedIn, tome cuidado ao fornecer suas informações.

3.Notificações de sorteios e prêmios

Tem golpistas que enviam links de sorteios e premiações pelo SMS e e-mail. Antes de entrar no link é preciso ativar o antivírus. Tenha a certeza de que essa oferta enviada, tal como a empresa responsável, é de confiança.

Comumente, quando se clica nesses links, você é encaminhado para fichas de cadastro onde são solicitados dados, como: nome completo, CPF, data de nascimento, etc. Dessa forma, fique atento.

4.Compra suspeita

Verifique sempre o extrato bancário. Caso desconfie de compras suspeitas, contate a instituição financeira do qual é cliente o quanto antes. Golpistas que têm os dados de outras pessoas em mãos, usam o CPF para criar identidades falsas ao fazer compras nas lojas online.

5.Solicitações de empréstimo

Tendo o número do CPF, os golpistas conseguem solicitar empréstimos no nome de terceiros. Portanto, se você receber algum e-mail, mensagem ou notificação do crédito que não pediu, desconfie. Denuncie o golpe do CPF falso para a instituição financeira, faça um boletim de ocorrência e se previna.