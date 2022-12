COMUNICADO geral para quem usa o aplicativo Caixa Tem

Em 2020, o Governo Federal liberou em parceria com a Caixa Econômica Federal o aplicativo Caixa Tem. Na época, a intenção era repassar os valores do Auxílio Emergencial aos beneficiários, mas, desde então passou a ser o maior meio de distribuição de benefícios governamentais.

Além disso, com o passar dos meses, a plataforma se tronou uma carteira digital, oferecendo serviços bancários aos seus usuários. Devido a isso, só no ano de sua criação, o banco informou que foram abertas 100 milhões de contas poupanças sociais digitais, no entanto, logo a fama do aplicativo cresceu entre os brasileiros.

O aplicativo pode ser instalado em aparelhos Android e iOS, incluindo celulares e tablets. Os serviços oferecidos são gratuitos, porém, alguns o Caixa Tem estabelece um limite, como nas transferências bancárias, sendo de até R$ 600 cada uma, R$ 1.200 por dia e R$ 5 mil por mês.

Programas que são pagos pela Caixa Tem

Quando um cidadão é contemplado por algum benefício governamental, tem uma conta aberta automaticamente em seu nome no Caixa Tem. Entre os programas sociais concedidos por meio do aplicativo estão:

Auxílio Brasil;

Empréstimo do Auxílio Brasil;

Abono salarial (PIS);

FGTS (saque extraordinário, e outros);

Vale-Gás;

Seguro-desemprego (para quem não informar conta para depósito).

Serviços bancários do Caixa Tem

Contudo, além dos benefícios, o Caixa Tem oferece os seguintes serviços:

Depósito de benefícios sociais;

Consulta de saldo;

Consulta de extrato;

Espelho do Pis;

Recarga de cartão de transporte;

Empréstimos;

Contratação de cartão de crédito;

Pix;

Recarga de celular;

Pagamento na Lotérica sem cartão;

Cartão de débito virtual;

Saque sem cartão em Lotéricas;

Transferências bancárias;

Pagamento de contas de água e luz.

Como se cadastrar no Caixa Tem?

Para aqueles que ainda não têm uma conta poupança social digital, saibam que não é necessário ser cliente da Caixa. Confira abaixo como instalar e se cadastrar no aplicativo:

Instale o aplicativo em seu celular; Em seguida, toque em “cadastre-se”; Informe os seus dados pessoais, como número do CPF, nome completo, número do telefone celular, data de nascimento, CEP e endereço de e-mail; Crie uma senha numérica de, no mínimo, seis dígitos – não pode ser igual ao seu CPF e nem ter repetições em sequência, como “123456”. O sistema também não permite que você use a sua data de nascimento como senha; Feito isto, toque em “não sou um robô”; Agora, vá até a sua caixa de e-mail e procure por uma mensagem com o título “Login Caixa”. Abra-o e clique no link para validar seu cadastro; Com isso, você será redirecionado à tela de menu do Caixa Tem; Para usar os serviços, volte ao aplicativo e toque na opção “liberar acesso”; Um chat automático aparecerá na tela de seu celular, toque na opção “toque aqui para realizar seu primeiro acesso”; Na sequência, será necessário validar o seu celular. A ação é necessária para evitar fraudes nos cadastros; Na tela seguinte, toque em “continuar”; Feito isto, clique em “receber código”; Um código será encaminhado por SMS. Desta forma, digita-o no campo solicitado do app; Agora nomeie o seu celular como quiser.