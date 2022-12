COMUNICADO GERAL para quem usa o Whatsapp: Mudanças próximas

A empresa americana Whatsapp, maior plataforma de mensagens instantâneas e de chamadas de voz do mundo, fez um anúncio dizendo que fará algumas melhorias em seu aplicativo relacionadas a mensagens de voz e de vídeo. Ademais, os usuários poderão, por exemplo, conversar com cerca de 32 pessoas ao mesmo tempo.

Outra novidade é a possibilidade de compartilhar links considerados seguros para as ligações utilizando a ferramenta. Todavia, também será possível silenciar participantes, ou enviar uma mensagem diretamente para uma pessoa. Há uma nova função que permite chamar um usuário para participar de um grupo, utilizando um link.

O Whatsapp também fez algumas alterações na plataforma, relacionadas ao design de suas chamadas. A princípio, a partir de agora, imagens de ondas sonoras deverão aparecer na utilização do aplicativo, identificando o usuário que faz a ligação, no caso de a câmera do aparelho estar desligada.

Nas conversas em grupo, no momento em que uma pessoa se tornar um participante, os integrantes receberão um aviso, uma notificação na forma de um banner, na parte inferior da tela. Desse modo, usuários do iOS também deverão fazer chamadas no modo Picture in Picture, com a tela de vídeo minimizada.

Novidades do Whatsapp

Entre os recursos apresentados pela empresa, podemos destacar a função que permite enviar uma mensagem para si mesmo. A ferramenta irá facilitar a vida do usuário que poderá guardar informações importantes utilizando o aplicativo do Whatsapp para isso. É possível incluir lembretes, links, áudios e vídeos.

Uma outra função é a de poder realizar compras diretamente pelo aplicativo. É a ferramenta “Pagamento para empresas do Whatsapp”, onde o usuário poderá cadastrar seu cartão de crédito ou débito. É possível fazer a transação via chat. O novo recurso ainda está em fase de testes.

O Whatsapp também apresentou uma nova função chamada de “Encontrar empresas”, que funciona como as antigas “Páginas Amarelas”, permitindo ao usuário encontrar diversas organizações a partir do aplicativo. É possível pesquisar de acordo com o tipo de negócio, como lojas de roupas, hotéis, restaurantes, etc.

Comércios como farmácias, drogarias, lojas de suplementos, serviços de assinatura, entre outros, poderão utilizar o Whatsapp Business para atender a seus clientes, enviar promoções, e vender seus produtos diretamente no aplicativo. Para tal, é preciso observar as regras e exigências a fim de ter uma nova conta.

Aplicativo em 2023

Algumas mudanças globais do Whatsapp foram feitas em 2022, mas só chegarão ao Brasil no ano que vem. Uma delas é relacionada aos grupos com mais de mil participantes, e a chamada “Comunidades”, que permite a organização de vários grupos de bate papo com maiores estruturas.

As vídeo chamadas também poderá ser feita com um número maior de participantes, incluindo o uso de enquetes. No entanto, em nosso país, as novidades tiveram um grande atraso, elas deverão chegar ao Brasil entre janeiro e fevereiro de 2023, por conta da preocupação com as “Fake News”, nas eleições.

Todavia, as novidades da empresa americana buscam aumentar a interação de pessoas com o mesmo interesse, como por exemplo, escolas, condomínios, clubes sociais, reunidos em vários grupos, com a possibilidade de se enviar alertas para milhares de pessoas ao mesmo tempo, aumentando o alcance do usuário.

Boatos sobre o app

Em 2022 apareceram alguns boatos na imprensa e nas redes sociais sobre a possibilidade de o aplicativo de conversas passar a cobrar pelos seus serviços. Milhares de usuários em todo o mundo ficaram preocupados com a notícia. O próprio aplicativo disseminou uma mensagem na qual falava sobre a cobrança.

O texto afirmava que: ”Confirmado… Amanhã acabarão as mensagens grátis, e começarão a cobrar por whatsapp a 0.37 centavos. Reenvie esta mensagem a mais de 3 grupos, e terá gratuito por toda a vida. Fique atento na bolinha, pois ela irá ficar verde, faça e veja. Já mandei”.

No entanto, a empresa Meta, dona do aplicativo, desmentiu a notícia falando se tratar de uma Fake News. Vale ressaltar que a companhia fez um anúncio em maio deste ano, sobre uma atualização do Whatsapp chamada de Premium. Desta maneira, não se sabe ainda o futuro do aplicativo de conversas.