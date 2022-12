Concurso AGU: saiba quando será o próximo e outros detalhes

Para aqueles que desejam fazer parte do time de funcionários da AGU, essa pode ser uma grande oportunidade, com o próximo concurso AGU.

O novo concurso da Advocacia Geral da União está previsto para o ano que vem, ofertando cerca de 300 vagas para três carreiras, com salários iniciais excelentes.

Além disso, se espera que o edital saia ainda em 2022, e por isso é preciso ficar atento às novidades sobre o certame, para não perder nenhum detalhe.

Então, se você quer saber tudo sobre o concurso da AGU, não deixe de ler até o final e fique por dentro de todos os detalhes sobre o assunto!

Status do próximo concurso AGU

O próximo concurso AGU está, atualmente, com a banca organizadora definida. Segundo o extrato do contrato, que teve sua publicação nesta quarta, dia 14 de dezembro, é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Evento (o Cebraspe) o responsável pela organização e aplicação das provas.

Ainda segundo o extrato, o contrato foi fechado no dia 9 de dezembro. Dessa forma, a Advocacia Geral da União e a Cebraspe precisam alinhar o cronograma para aplicação das provas.

Apesar de ser recente e já estarmos nos últimos dias do mês de dezembro, o procurador-geral federal, Miguel Cabrera Kauam, espera que o edital saia antes do ano novo.

Vagas e carreiras do próximo concurso AGU

Mesmo o edital ainda não tendo sido publicado, a expectativa é que o próximo concurso AGU disponibilize cerca de 300 vagas ao todo, para três carreiras.

São 100 vagas para a carreira de Advogado da União, a mesma quantidade de vagas para a carreira de Procurador Federal.

Também haverão 100 vagas para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional, totalizando assim as 300 vagas disponíveis na AGU atualmente.

Requisitos e remuneração do próximo concurso AGU

Agora que você já sabe quantas e quais vagas serão ofertadas, vejamos o que é preciso para participar e qual a remuneração oferecida no próximo concurso AGU.

Primeiramente, para ambas as carreiras, é necessário ter formação superior em Direito e ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Em segundo lugar, outro requisito é comprovar experiência de pelo menos 2 anos em práticas forenses.

Apesar de cobrar bastante dos candidatos, a remuneração oferecida pode valer a pena. Afinal, para qualquer uma das carreiras, o salário inicial oferecido é de cerca de R$21,4 mil por mês, já incluindo o vale-alimentação de R$458 por mês.

Como se preparar para o próximo concurso AGU

Como o edital ainda não foi publicado, pode ser difícil saber quais matérias vão cair na prova e, por consequência, quais você precisa estudar.

Contudo, é possível ter uma boa ideia a respeito de como serão as provas, ao observar edições anteriores do certame.

No caso das carreiras de procuradores, a AGU abriu edital em 2013. Já para a carreira de Advogado da União, o último edital aberto foi em 2015.

Apesar de ser comum haver algumas alterações no processo, a depender da banca contratada, os procuradores federais costumam ser avaliados por meio de prova discursiva. São cerca de 200 questões, objetiva e oral.

A avalição dos advogados federais e os procuradores da Fazenda Nacional foi por meio de provas objetivas, discursivas I, II e III, oral e de títulos.

Além disso, os candidatos para essas vagas também precisaram passar por uma sindicância de vida pregressa.

Quando serão as provas do próximo concurso AGU

Sem o edital publicado, via banca organizadora, não se sabe ainda a informação sobre a aplicação das provas. Além disso, antes do edital sair, também não temos a informação de quando será o prazo para realização das inscrições. Mas, provavelmente o envio será via site da Cebraspe, algo que também só se confirmará com a publicação do edital.

Contudo, com base nas edições anteriores do certame, é possível se preparar para as provas. Assim, você tem como garantir mais chances de preencher uma das 300 vagas disponíveis no próximo concurso AGU.

Por fim, fique de olho nas próximas atualizações sobre o concurso AGU e não perca os prazos. Assim que houver a publicação do edital, acesse o site da banca e obtenha todos os detalhes a respeito das provas!

Uma prova como essa é uma excelente oportunidade para quem busca alavancar a carreira! Dessa forma, considere fazer sua inscrição e estude muito para ter um bom desempenho!

Temos diversos posts sobre preparação de concursos e estudos para provas diversas por aqui, certamente um deles vai se encaixar com aquilo que você busca!

Desejamos uma boa sorte desde já e que 2023 seja o seu ano de vencer!