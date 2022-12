Concurso Banco do Brasil: quem pode solicitar isenção? Como fazer?

O concurso Banco do Brasil está com inscrições abertas para o cargo de escriturário. As especialidades são para Agente Comercial e Agente de TI.

O prazo para solicitar a isenção também está aberto. Porém, quem tem direito à gratuidade da taxa? De acordo com o edital, os grupos que estão isentos da taxa, desde que solicitados previamente, são:

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Decreto nº 6.135/2007), por meio de indicação do Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo Cadastro Único;

Membros de “família de baixa renda” (Lei 13.656/2018 e do Decreto nº 6.135/2007); e

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde (Lei nº 13.656/2018).

Como pedir isenção da taxa BB?

As pessoas que se enquadrarem nos grupos acima poderão pedir isenção até o dia 03 de janeiro, através do portal da banca, Fundação Cesgranrio.

Doares de medula óssea precisam comprovar a solicitação por meio de imagens legíveis de laudo emitido por médico inscrito no Conselho Regional de Medicina e declaração da entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde.

É importante destacar que o resultado preliminar da análise será divulgado na data prevista de 12 de janeiro. Caso o seu pedido seja indeferido, é necessário que o recurso seja apresentado no prazo de dois úteis após a publicação do resultado, sendo nos dias 12 e 13 de janeiro.

Os demais grupos deverão realizar a comprovação por meio do preenchimento do formulário, através do NIS – Número de Identificação Social.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 23 de dezembro até 24 de fevereiro de 2023 pelo portal Cesgranrio. A taxa de inscrição é R$ 50.

Vagas concurso Banco do Brasil

As vagas são para escriturário dividido entre Agente de Tecnologia e Agente comercial. Confira a lista:

CARGO VAGAS Escriturário – agente comercial 2.000 + 1.000 CR Escriturário – agente de tecnologia 2.000 + 1.000 CR

O edital informa que o aprovado fará jus ao valor de R$ 3.622,23. Contudo, serão acrescidos demais benefícios como:

Auxílio alimentação/refeição e cesta alimentação;

Auxílio-transporte;

Participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

Planos de saúde e odontológico;

Previdência complementar;

Auxílio-creche; e

Auxílio ao filho com deficiência;

Acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais e o requisito é certificado de nível médio em uma instituição reconhecida pelo MEC. Como serão as provas do BB? Os interessados no concurso Banco do Brasil serão avaliados além da prova objetiva, pelas demais fases: Prova de Redação: de caráter eliminatório, que deve ser estruturada na forma de texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo, sob a responsabilidade da Fundação CESGRANRIO; Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as): de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da Fundação CESGRANRIO; Procedimentos Admissionais e Perícia Médica: de caráter eliminatório, sob a responsabilidade do Banco do Brasil. A etapa objetiva do concurso Banco do Brasil está marcada 24 de abril de 2023, 5 horas e serão 70 questões entre conhecimentos básicos e específicos. Para acessar o edital completo, clique aqui.