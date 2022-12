Concurso BNB: confira aqui o resultado final das provas

O concurso BNB ( Banco do Nordeste do Brasil) anuncia que foi liberado o resultado das provas. Vale lembrar que os candidatos também poderão conferir a convocação para a avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação.

O Cebraspe foi a banca organizadora. Ao todo foram ofertadas 206 vagas, sendo 6 imediatas e 200 para formação de CR.

Clique aqui para acessar o resultado.

Vagas concurso BNB

As oportunidades são para o cargo de especialista técnico-analista de sistemas.

De acordo com o edital, as vagas serão distribuídas em duas especialidades:

Desenvolvimento de Sistemas – 124 vagas; e

Infraestrutura e Segurança da informação – 82 vagas.

Como requisito, é necessário ter nível superior completo, podendo ser bacharelado ou tecnólogo em algumas das áreas listadas abaixo:

Análise de Sistemas (Geral, Informática ou Sistemas de Informação);

Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Análises de Sistemas, Ciência & Tecnologia;

Ciência da Computação;

Ciência da Computação e Informática;

Ciência da Informação;

Ciências da Informação e da Documentação;

Computação;

Computação – ênfase em Sistemas de Informação;

Computação Aplicada às Engenharias;

Computação Científica;

Computação – Sistemas de Informação e Desenvolvimento de Sistemas;

Engenharia (da Computação, da Informação ou de Software);

Gestão da Tecnologia da Informação;

Informática (Análise de Sistemas, Sistema de Informação ou de Gestão);

Processamento de Dados;

Redes de Computadores;

Segurança da Informação;

Sistema de Informação Gerencial;

Sistema de Informações;

Tecnologia da Informação;

Tecnologia em Projeto de Sistemas de Informações; ou

Tecnologia em Telemática.

Benefícios

A remuneração para o cargo será de R$4.702,32, sendo acrescido um terço de gratificação mensal, no valor de R$1.567,44, totalizando ganhos atuais de R$6.269,76. Além dos ganhos iniciais, outros benefícios serão disponibilizados como:

Auxílio-refeição;

Auxílio cesta alimentação;

13ª cesta alimentação;

Auxílio-creche;

Seguro de vida em grupo;

Possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva;

Oportunidade de ascensão; e

Desenvolvimento profissional.

Provas BNB

As provas do concurso BNB aconteceram no dia 04 de dezembro. As etapas aplicadas nos seguintes municípios: Fortaleza (CE), Recife (PE) e Salvador (BA). O exame contou com 120 questões que distribuídas entre 50 de Conhecimentos Gerais e 70 Específicos. De acordo com o edital, os conhecimentos gerais serão nas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa; e

Raciocínio Lógico e Quantitativo

A prova foi no modelo certo ou errado. Vale lembrar que o certame ainda contou com as seguintes etapas a avaliação biopsicossocial, destinada àqueles que concorrerem às vagas reservadas às pessoas com deficiência, e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros