Concurso Bombeiros AP avança e edital com 280 vagas já pode sair

O concurso Bombeiros AP ( Amapá) avançou mais uma fase rumo ao edital. As oportunidades são para 280 vagas para oficiais combatentes.

A banca foi escolhida e a FGV é quem vai comandar o certame, assim como receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

Por mais que ainda não haja uma vaga para o edital, o governador do Estado, Waldez Góes avisou que será em breve. Sobre o assunto, disse: “Nós já finalizamos todo o processo, estamos aqui com a banca contratada. Portanto, é se preparar, esperar o edital e correr para o abraço”.

Vagas concurso Bombeiros AP

As 280 vagas para oficiais combatentes são para cadastro reserva. Com isso, os aprovados poderão ser chamados durante todo o tempo em que o certame estiver válido.

Requisitos

É preciso comprovar certificado de nível superior. Além disso, também é necessário ter idade máxima de 35 anos para ingresso no Curso de Formação de Oficiais. Vale lembrar também que ainda não há informações se as vagas do próximo edital serão distribuídas por áreas ou serão para graduados em qualquer área.

O último edital para Corpo de Bombeiros foi liberado ainda este ano, contudo, não teve vagas para Oficiais. Para este cargo, as oportunidades foram anunciadas em 2012.

É importante destacar também que além do Corpo de Bombeiros, o governo do Amapá prepara concurso com 400 vagas para oficiais combatentes da Polícia Militar. A FGV também será a empresa organizadora.

Como foi o último certame para oficiais AP?

Aconteceu em 2012 e na ocasião foram disponibilizadas 30 vagas para oficial e 30 para músicos. Vale lembrar que para todos os cargos deste concurso Bombeiros AP foi necessário comprovar nível superior completo.

A remuneração depende do cargo, sendo de oficial já formado, na época, correspondia a R$4.461,57 e para músico, R$2.027,66. A banca organizadora foi a Fundação Universa e as fases da seleção foram:

Prova objetiva;

Exames médicos;

Teste de capacidade física.

O curso de formação tinha durabilidade diferente, sendo de três anos, para oficial, e seis meses, para soldado.