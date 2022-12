Concurso Bombeiros TO: veja quem pode se inscrever!

O concurso Bombeiros TO (Tocantins) teve o edital tão esperado divulgado. Ao todo são 110 oportunidades divididas entre Soldado (Aluno-Praça) e Oficial (Cadete).

Os interessados deverão se inscrever entre os dias 21 de dezembro até 19 de janeiro de 2023, pelo portal Cebraspe, banca organizadora. A taxa de inscrição varia a depender do cargo sendo de R$ 80 e R$ 100.

Vagas concurso Bombeiros TO

Como mencionado, ao todo são 110 vagas. Veja a seguir de acordo com o quadro:

CARGO VAGAS SALÁRIO Soldado (Praça) 100 R$ 1.836,05 (durante formação) Oficial (Cadete) 10 R$ 9.869,05 (após formação)

Além dos salários, os servidores ainda terão direito a benefícios. São eles:

Licença paternidade;

Auxílio-funeral;

Salário-família;

Décimo terceiro salário, com base na remuneração integral ou no valor dos proventos; e

Férias anuais de trinta dias de duração (1/3 a mais);

Auxílio-natalidade;

Licença maternidade;

Licença por adoção.

Quem pode se inscrever?

Para se inscrever no concurso Bombeiros TO é preciso cumprir com os requisitos do cargo. O cargo de Soldado exige que o candidato apresente:

Ensino médio (no ato de matrícula do Curso de Formação);

Idade entre 18 e 32 anos;

Altura mínima de 1,63m (homens) e 1,60 (mulheres);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão, no mínimo na categoria ‘B’.

Já o cargo de Oficial, o candidato precisa comprovar:

Ensino superior completo na área de interesse, devidamente registrado em instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação, nas Direito, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Administração ou Ciência da Computação;

Idade entre 18 anos e 32 anos;

Altura mínima de 1,63m (homens) e 1,60 (mulheres).

Clique aqui e acesse o edital completo.

Como serão as provas do concurso Bombeiros TO ?

As provas do certame estão marcadas para 12 de março de 2023, assim como a discursiva, a objetiva também será de caráter eliminatório e classificatório.

As demais etapas são:

2ª – Exame de Capacidade Física, de caráter eliminatório;

Exame de Capacidade Física, de caráter eliminatório; 3ª – Avaliação Psicológica;

Avaliação Psicológica; 4ª – Avaliação Médica e Odontológica; e

Avaliação Médica e Odontológica; e 5ª – Investigação Social.

Vale lembrar que a prova objetiva para o cargo de Cadete será do tipo múltipla escolha com quatro alternativas cada, sendo uma única a correta, valendo um total de 75,00 pontos.

Já a prova objetiva para o cargo de Aluno-Praça, de caráter eliminatório e classificatório, também será do tipo múltipla escolha com quatro alternativas cada, sendo uma única a correta, valendo 80,00 pontos.

A pontuação para prova discursiva será de 25,00 pontos para o cargo de Cadete e 20,00 pontos para o cargo de Aluno-Praça, consistindo em redação de texto dissertativo de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados a Atualidades.

O Teste de Capacidade Física vai determinar se o candidato vai estar apto ou inapto para o cargo. Sendo assim, os exercícios que estão previsto para acontecer são:

Teste dinâmico em barra fixa (masculino) e estático em barra fixa (feminino);

Teste de natação 50 metros (estilo livre);

Teste de flexão abdominal;

Teste de flexão de cotovelos no solo de quatro apoios, para homens, e de seis apoios, para mulheres; e

Teste de corrida de 12 minutos.