Concurso Câmara de Goiânia GO: novo edital pode chegar a qualquer momento

O concurso Câmara de Goiânia GO pode ter o edital liberado a qualquer momento. A expectativa é de sejam anunciadas 22 vagas para nível médio e superior.

Vale lembrar que na quarta-feira, 14 de dezembro, o certame foi autorizado por meio do projeto de lei 414/2022.

O novo edital tem a função de contratar servidores para atuar diretamente no município e suprir as necessidades da Diretoria de Tecnologia da Informação, da TV Câmara e do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt).

Vagas concurso Câmara de Goiânia GO

Foram autorizadas 22 vagas. Confira a lista de acordo com a escolaridade:

Nível médio:

4 vagas de cinegrafista;

3 vagas de editor de vídeo;

2 vagas de operador de caracteres;

2 vagas de operador de switcher;

2 vagas de técnico eletroeletrônico;

2 vagas de técnico em telecomunicações.

Nível superior:

1 vaga de analista de Suporte de Rede e Sistemas;

2 vagas de arquivista;

1 vaga de designer gráfico e de animação;

1 vaga de médico do trabalho;

2 vagas de tradutor e intérprete de libras.

O projeto de lei ainda vai passar por votação. Se aprovado, o certame vai escolher a banca que será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

O principal intuito do concurso é restabelecer o quadro de funcionários que pediram exoneração ou aposentadoria.

O vereador Romário Policarpo falou sobre o assunto: “Esse novo certame vai reforçar o nosso quadro de pessoal efetivo que trabalha, direta e indiretamente, nas atividades de divulgação das atividades do Poder Legislativo, dando mais transparência à atuação dos vereadores”.

O vereador ainda pontuou: “Vamos reforçar as equipes da TV Câmara Goiânia, que recebeu investimentos em digitalização e atualização dos equipamentos, e da área de tecnologia da informação, responsável por nossas redes de dados, pelo Sistema Unificado de Administração Pública (Suap) e segurança de rede”.

Vale lembrar que há expectativa da liberação do edital desde 2021, ano em que foi formado a comissão organizadora.

Quando aconteceu o último concurso?

O último concurso Câmara de Goiânia GO aconteceu em 2018 e ofereceu o total de 121 vagas. Do total, 75 para contratação imediata e 46 para formação de cadastro de reserva.

A UFG foi a responsável pelo certame. As oportunidades foram divididas entre os seguintes cargos:

Nível médio : agente administrativo; agente de segurança do plenário; editor de vídeo (com experiência); e operador de switcher (com experiência);

: agente administrativo; agente de segurança do plenário; editor de vídeo (com experiência); e operador de switcher (com experiência); Nível médio/técnico : fotógrafo; e técnico em segurança do trabalho;

: fotógrafo; e técnico em segurança do trabalho; Nível superior: procurador jurídico legislativo; administrador; analista de sistemas; assessor geral; assistente social; biblioteconomista; cerimonialista; contador; designer gráfico; economista; educador físico; enfermeiro do trabalho; médico do trabalho; revisor de texto; secretário executivo; tradutor e intérprete de Libras; e web designer.