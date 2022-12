Concurso Câmara de Guarulhos SP: 428 vagas! Inscrições abertas nesta segunda, 05

Confira detalhes e salários. Não perca a chance!

O concurso Câmara de Guarulhos SP (São Paulo) anuncia que o edital foi liberado! Ao todo serão ofertadas 428 vagas para nível médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever entre 05 e 31 de dezembro, pelo portal do Instituto Consulpam, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é R$ 30 para médio e R$ 40 para nível superior.

Vagas concurso Câmara de Guarulhos SP

As oportunidades são para nível médio e superior. Confira a lista abaixo, assim como escolaridade, jornada de trabalho e salário.

CÓD. VAGA ESCOLARIDADE SALÁRIO CARGA HORÁRIA QTDE. TAXA DE INSCRIÇÃO 01 JORNALISTA – APRESENTADOR DE RÁDIO/TV Superior Completo R$ 8.650,00 25H 2 + Cadastro de Reserva R$ 40,00 02 JORNALISTA – REDATOR Superior Completo R$ 8.650,00 25H 1 + Cadastro de Reserva R$ 40,00 03 JORNALISTA – PRODUTOR DE PROGRAMA DE RÁDIO/TV Superior Completo R$ 8.650,00 25H 1 + Cadastro de Reserva R$ 40,00 04 JORNALISTA – REPÓRTER FOTOGRÁFICO Superior Completo R$ 8.650,00 25H 1 + Cadastro de Reserva R$ 40,00 05 CONSULTOR LEGISLATIVO – ECONOMIA Superior Completo R$ 8.650,00 40H 2 + Cadastro de Reserva R$ 40,00 06 CONSULTOR LEGISLATIVO – VETERINÁRIA Superior Completo R$ 8.650,00 40H 1 + Cadastro de Reserva R$ 40,00 07 CONSULTOR LEGISLATIVO – POLITICAS PÚBLICAS Superior Completo R$ 8.650,00 40H 2 + Cadastro de Reserva R$ 40,00 08 CONSULTOR LEGISLATIVO – ADMINISTRAÇÃO DE REDE Superior Completo R$ 8.650,00 40H 1 + Cadastro de Reserva R$ 40,00 09 ANALISTA LEGISLATIVO – ADMINISTRATIVA E APOIO PARLAMENTAR Superior Completo R$ 8.500,00 40H 78 + Cadastro de Reserva R$ 40,00 10 ANALISTA LEGISLATIVO – EXPEDIENTE RECURSOS HUMANOS Superior Completo R$ 8.500,00 40H 9 + Cadastro de Reserva R$ 40,00 11 ANALISTA LEGISLATIVO – FOLHA DE PAGAMENTO Superior Completo R$ 8.500,00 40H 4 + Cadastro de Reserva R$ 40,00 12 ANALISTA LEGISLATIVO – CONTABILIDADE Superior Completo R$ 8.500,00 40H 4 + Cadastro de Reserva R$ 40,00 13 ANALISTA LEGISLATIVO – TESOURARIA Superior Completo R$ 8.500,00 40H 2 + Cadastro de Reserva R$ 40,00 14 ANALISTA LEGISLATIVO – ARQUIVOLOGIA Superior Completo R$ 8.500,00 40H 2 + Cadastro de Reserva R$ 40,00 15 TÉCNICO LEGISLATIVO A – OPERADOR DE MESA DE SOM E IMAGEM Médio Completo R$ 5.304,00 30H 2 + Cadastro de Reserva R$ 30,00 16 TÉCNICO LEGISLATIVO A – OPERADOR DE CÂMERA Médio Completo R$ 5.304,00 40H 2 + Cadastro de Reserva R$ 30,00 17 TÉCNICO LEGISLATIVO A – DESIGN GRÁFICO Médio Completo R$ 5.304,00 40H 1 + Cadastro de Reserva R$ 30,00 18 TÉCNICO LEGISLATIVO A – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Médio Completo R$ 5.304,00 40H 5 + Cadastro de Reserva R$ 30,00 19 TÉCNICO LEGISLATIVO A – ASSISTENTE DE PRODUÇÃO Médio Completo R$ 5.304,00 40H 1 + Cadastro de Reserva R$ 30,00 20 TÉCNICO LEGISLATIVO B – GESTÃO PÚBLICA Médio Completo R$ 3.468,00 40H 93 + Cadastro de Reserva R$ 30,00

Quando serão as provas?

As provas do concurso Câmara de Guarulhos SP serão aplicadas em dias diferentes. Os candidatos aos cargos de nível superior deverão realizar as provas no dia 05 de março, já os candidatos ao cargo de nível médio deverão se inscrever no dia 12 de março.

Os aprovados da etapa objetiva deverão realizar a etapa discursiva no dia 16 de abril. Cargos de nível médio, as provas acontecerão à tarde, já os cargos de nível superior, as provas acontecerão pela manhã.

Vale lembrar que a duração das provas objetivas será de três horas para cargos de ensino médio e seis horas para nível superior. Já as provas dissertativas terão duração de duas horas para todos os cargos.