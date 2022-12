Concurso Câmara de Ilhéus: TAC é assinado e edital pode sair a qualquer momento

O tão esperado concurso Câmara de Ilhéus pode estar chegando. Isso porque, foi assinado o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) entre o órgão e o Ministério Público da Bahia.

O documento prevê a realização do certame e foi proposto pela promotora de justiça Alicia Passegi. É importante destacar que esse é o primeiro edital divulgado pelo órgão no município de Ilhéus.

Apesar de ainda não terem maiores informações sobre vagas, cargos e demais oportunidades, tudo indica que a Câmara terá que cumprir um cronograma para regulamentar a realização do novo concurso com objetivo de preencher vagas de cargos administrativos, com isso, estabelecendo um plano de cargos e salários.

Com os trâmites e conversas envolvendo o novo edital, a empresa responsável deve ser contratada até fevereiro de 2025. Mediante decisão, depois da homologação do certame, a Câmara de Ilhéus não poderá mais efetuar contratação de funcionários para provimento de cargos comissionados.

Essa afirmação não leva em conta as funções de chefia, direção ou assessoramento. O Ministério Público vai acompanhar o certame, assim com todas as etapas que porventura venha a ter.

Presidente fala do concurso Câmara de Ilhéus

Sobre o certame, o presidente Jerbson Moraes deixou claro sobre a real necessidade de contratação de profissionais efetivos e disse:

“Sempre foi uma promessa minha resolver essa situação em Ilhéus. Definimos os compromissos e prazos que a Câmara deverá cumprir e assinamos o TAC, para definitivamente o concurso ser uma realidade para a população. É uma discussão nova na Câmara e pela primeira vez na sua história teremos um concurso público na instituição, organizando toda a estrutura da Casa Legislativa, fazendo com que exista sempre a continuidade dos trabalhos através dos funcionários efetivos, independente dos vereadores que estejam em mandato”.

Se todas as etapas seguirem se interferência, o concurso deve acontecer no primeiro semestre de 2024. Nosso portal vai atualizar a notícia em tempo oportuno.