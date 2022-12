Concurso Câmara de Natal RN avança mais uma fase; edital iminente!

O concurso Câmara de Natal RN ( Rio Grande do Norte) pode ter edital liberado a qualquer momento. Isso porque, o certame iniciou o processo de escolha da banca.

As empresas interessadas tem até o dia 08 de dezembro para enviar as propostas. A publicação foi feita na última quinta-feira, 01 de dezembro, no Diário Oficial do Município (DOM), no qual foi estabelecido que a banca escolhida será responsável pela consultoria, planejamento, organização e execução do concurso público.

Vagas concurso Câmara de Natal RN

O presidente da Câmara de Natal, Paulinho Freire, anunciou o quantitativo de vagas. Ao todo serão oferecidas 47 vagas divididas entre nível médio, total de 12 e superior, total de 35.

Sobre os cargos: “Vamos ampliar o setor de Tecnologia da Informação (TI), com profissionais ainda mais qualificados e efetivos“, afirmou Paulinho.

Depois do início de processo da escolha da empresa responsável pelo certame, a empresa vencedora será contratada. Após esses trâmites, o edital poderá ser finalmente divulgado. Mediante os prazos necessários, essa etapa deve ser finalizada em 2023.

Detalhes do concurso

Desde maio, a necessidade do concurso Câmara de Natal RN foi apresentada à Casa Legislativa. Sobre recomposição do quadro, é fundamental que haja contratação de novos funcionários do Departamento Legislativa e TI.

A diretora geral, Iracy Gois explicou sobre a seleção: “Será o primeiro concurso para o quadro geral da Câmara, que precisa, por exemplo, de um setor de TI completo, com profissionais qualificados e efetivos, assim como no setor Legislativo que necessita ser recomposto, devido à aposentadoria dos servidores. De modo geral, a Câmara passa por um processo de renovação do seu quadro e estamos considerando, a princípio, a recomposição de vacância ocasionada por processos de aposentadoria em aberto“.

Com isso, os cargos serão para os cargos de assistentes legislativos e técnicos legislativos, com exigências de níveis médio e superior.

Quando aconteceu o último certame?

O último edital do concurso Câmara de Natal RN aconteceu em 2016. Na ocasião, o concurso foi direcionado para guarda legislativo. A jornada de trabalho era de 40 horas semanais ou 24 horas diárias, com intervalo de 72 horas.

A banca responsável pela seleção foi a Comperve e os ganhos iniciais eram de R$1,4 mil e poderiam ser acrescidas de benefícios e adicionais previstos em lei.

Além de provas objetivas, os candidatos foram submetidos teste de aptidão física e curso de formação. Ao todo foram 60 questões divididas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (dez questões);

Matemática (dez); e

Conhecimentos Específicos (40).