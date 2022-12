Concurso Cress AP: consulte aqui o gabarito das provas

O concurso Cress AP (Conselho Regional de Serviço Social do Amapá) teve provas objetivas realizadas no domingo, 04 de dezembro.

Os gabaritos com as respostas provisórias estão disponíveis. Vale lembrar que o certame ofertou 50 vagas para nível médio e superior distribuídas por dois cargos: agente administrativo (25 no cadastro reserva) e agente fiscal (uma imediata e 24 no CR). É importante destacar que os aprovados irão atuar na capital, no Macapá.

Clique aqui e acesse o gabarito das questões.

Como foram as provas do concurso Cress AP?

As provas aconteceram no dia 04 de dezembro e tiveram ao todo 120 questões divididas entre as seguintes disciplinas:

Conhecimentos Básicos (40 questões)

Língua Portuguesa;

Noções de Informática; e

Raciocínio Lógico e Matemático.

Conhecimentos Complementares (30)

Legislação e Ética na Administração Pública; e

Atualidades.

Conhecimentos Específicos (50)

O edital do concurso Cress AP informa que para ser aprovado, o candidato precisa alcançar nota igual ou superior a dez pontos na área de Conhecimentos Básicos, oito pontos ou mais na parte Complementar, 12 pontos na Específica, alcançando ao todo o total de 34 pontos na prova completa.

Requisitos

Os aprovados deverão ter os seguintes requisitos:

Ser aprovada(o) em todas as fases do concurso público;

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o Anexo II deste edital;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação;

Apresentar atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

Apresentar declaração de que não acumula cargo ou função pública, ou proventos de inatividade, ressalvadas as possibilidades de acumulação lícita previstas no Inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições correspondentes ao cargo;

Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.