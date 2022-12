Concurso CRO BA anuncia alteração de cronograma; confira novas datas

O concurso CRO BA ( Conselho Regional de Odontologia da Bahia) anuncia que o edital foi retificado. Isso porque, o cronograma sofreu alterações também na data das provas.

Com a mudança, os candidatos deverão realizar as provas objetiva e discursiva no dia 05 de fevereiro de 2023. Diante disso, a divulgação dos locais e horários das provas está prevista para o dia 31 de janeiro.

Vale lembrar que o gabarito preliminar da prova objetiva e o padrão preliminar de resposta da prova discursiva serão publicados em 7 de fevereiro. Já os recursos poderão ser interpostos entre os dias 8 e 9 de fevereiro. A empresa Quadrix é a banca responsável.

Clique aqui e acesse o edital retificado.

Vagas concurso CRO BA

Serão oferecidas 530 vagas, sendo que 9 imediatas e 521 para formação de cadastro reserva com lotação nas cidades de Salvador, Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Juazeiro, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Confira a seguir a lista de cargos e remunerações ofertadas:

Agente de Fiscalização – Exige conclusão de curso de nível médio e carteira nacional de habilitação (CNH) no mínimo na categoria “B”. Salário é de R$ 1.924,99;

Técnico Administrativo – Exige apenas ensino médio completo. Salário é de R$ 1.828,72;

Técnico de Informática – Exige curso de nível médio profissionalizante em tecnologia da informação ou de curso de nível médio acrescido de curso na área de tecnologia da informação ou curso de denominação e conteúdo equivalentes. Inicial de R$ 1.799,77;

Analista de Licitação e Contrato – Exige curso de graduação de nível superior em administração, direito ou área afins e Registro ativo e adimplente no respectivo conselho regional da profissão. Inicial de R$ 3.147,18.

Provas

A primeira etapa do concurso CRO BA será aplicada nas cidades de Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Juazeiro, Paulo Afonso, Salvador, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Haverá um total de 120 questões divididas entre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Raciocínio lógico e Matemático, Legislação e Conhecimentos Específicos.

A validade do concurso CRO BA será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.