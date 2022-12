Concurso da Receita Federal 2023: confira todos os detalhes!

Você sabia que já está disponível o edital para o concurso da Receita Federal 2023?

Para garantir sua vaga e dar um salto na carreira é bom ficar atento aos detalhes desse concurso para não perder a chance de ir mais longe para realizar seus sonhos.

São várias as vagas para esse segmento e os salários são bem generosos, o que atrai ainda mais candidatos para ocupar uma vaga e alavancar na profissão.

Mas, para que tudo dê certo na hora de fazer a sua inscrição, nós preparamos para você dicas e informações exclusivas para acertar em cheio na escolha. Continue com a gente até o final e descubra tudo sobre o concurso da Receita Federal 2023!

Saiba quais são as vagas disponíveis para o concurso da Receita Federal 2023

O concurso da Receita Federal 2023 vem sendo muito aguardado pelos concurseiros de plantão. Isso porque, os salários altos são os que mais chamam a atenção para essas vagas.

Porém, para garantir o emprego dos sonhos, o candidato deve estar preparado e investir em cursos é uma boa opção para se ter um bom resultado na hora da prova.

Segundo o edital publicado, são oportunidades para Analista Tributário(ATRFB), que disponibiliza de 469 vagas, e para Auditor Fiscal(AFRF). Para esse último cargo foram liberadas 230 vagas.

Contudo, as vagas imediatas chegam a 699, um bom número para quem pretende ingressar em uma das áreas oferecidas.

Confira abaixo mais informações importantes para você seguir e fazer a melhor escolha!

Confira os salários e exigências para o concurso da Receita Federal 2023

Como dissemos anteriormente, os salários oferecidos pela Receita Federal são um ótimo motivo para os concurseiros investirem nos estudos e cursos preparatórios para garantirem um ótimo resultado.

Todo esforço vale a pena na hora de garantir uma vaga para o concurso, mas fique sempre atento a alguns requisitos para você ter certeza de que está fazendo a escolha certa.

As vagas disponíveis para ambos os cargos exigem um grau de escolaridade de nível superior nas áreas Fiscal e de Controle, portanto se você se encaixa nesses requisitos já pode correr e fazer sua inscrição.

O salário inicial para Analista Tributário e Auditor Fiscal é de R$11 mil, podendo chegar futuramente a R$21 mil. Além disso, também conta ainda com benefícios que podem passar de R$3 mil.

Uma excelente opção para quem deseja ter mais estabilidade financeira!

Saiba mais detalhes sobre o concurso da Receita Federal 2023

A Receita Federal do Brasil é um órgão responsável, que tem como principal função a administração dos tributos federais e o controle aduaneiro. Além disso, ele ainda atua no combate à evasão fiscal, tráfico de drogas, animais, armas e no contrabando.

De acordo com os últimos concursos, as provas são constituídas pelas seguintes etapas: Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e Específicos, Prova Discursiva e Sindicância de Vida Pregressa.

Além dessas etapas, algumas disciplinas também serão cobradas. Confira quais são elas: Língua Portuguesa, Inglês e Espanhol, Raciocínio Lógico-Quantitativo, Administração Geral e Pública, Direito Constitucional e Direito Administrativo.

Portanto, não deixe de investir nos cursos preparatórios para ganhar ainda mais conhecimento e especialização profissional para a área escolhida!

Confira como se inscrever para o concurso da Receita Federal 2023

Agora que você já sabe quais são as vagas disponíveis para o concurso da Receita Federal 2023 e os salários para cada área, vamos saber um pouco mais sobre como fazer sua inscrição.

O edital para o concurso já está publicado, e essa é com certeza uma grande oportunidade para você que sonha em trabalhar em um dos Órgãos Federais.

A data para inscrição começa no dia 12/12/2022 e vai até o dia 19/01/2023. Já a data para realização da prova está marcada para o dia 19/03/2023 e a taxa de inscrição vai de R$115,00 a R$210,00.

As inscrições são feitas de forma online, mediante ao pagamento da taxa, basta apenas acessar a página do formulário. Para obter mais informações sobre o concurso a Receita disponibiliza também um telefone para contato, o número é 0800 2834628.

Com todas essas informações em mãos, temos certeza que a sua chance de se antecipar e conseguir fazer o exame desejado será enorme!

Por fim, faça já sua inscrição e não perca a oportunidade de ingressar no quadro de servidores da Receita Federal. Estude, se empenhe, veja tudo que é necessário para ir bem e não perca os prazos!

Certamente um ótimo futuro profissional lhe espera pois você está batalhando por isso e buscando todas as formas de dar o melhor de si! Assim, desejamos muito boa sorte nesse momento!