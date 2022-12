Concurso Emdagro SE libera edital com 55 vagas para nível médio e superior

O concurso Emdagro SE (Empresa de Desenvolvimento Agropecuário do Estado de Sergipe) libera edital para nível médio e superior com 55 vagas. Os interessados poderão se inscrever no portal AOCP, banca organizadora, entre os dias 23 de janeiro até 23 de fevereiro.

A taxa de inscrição varia a depender da escolaridade, sendo de R$90 e R$120, para níveis médio/técnico e superior, respectivamente.

Pessoas que estejam inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, até a data da inscrição no Concurso para Emprego Público; for doador de sangue; for doador de medula óssea e for doadora de leite materno poderão solicitar isenção entre os dias 23 e 27 de janeiro.

Vagas concurso Emdagro SE

Ao todo são 55 vagas para os seguintes cargos:

35 vagas de técnico agrícola – de nível médio/técnico;

10 vagas de engenheiro agrônomo – de nível superior;

10 vagas de médico veterinário – de nível superior.

A remuneração varia a depender do cargo. Sendo de:

Técnico agrícola – R$2.790,45

Engenheiro agrônomo – R$5.175,44

Médico veterinário – R$5.175,44

Como serão as provas?

As provas devem acontecer em 16 de abril de 2023. Além da fase objetiva e discursiva, os candidatos serão submetidos a avaliação de títulos. A etapa objetiva vai contar com 62 questões, no caso do técnico, e 72 questões para os demais. As disciplinas que constam no edital são:

Língua Portuguesa;

Noções de Raciocínio Lógico e Estatística;

Noções de Informática;

Geografia do Estado de Sergipe; e

Conhecimento Específico.

A validade do certame é de dois anos, podendo prorrogar por igual período, a depender da necessidade do órgão. Clique aqui para acessar o edital completo.