Concurso EPC: SAIU edital com 159 vagas para médio e superior

O concurso EPC ( Empresa Paraibana de Comunicação) anuncia que o edital com 159 vagas foi liberado. As oportunidades são para nível médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever no portal da Fundação Vunesp entre os dias 09 de janeiro até 14 de fevereiro de 2023. As taxas variam a depender do cargo, sendo de R$ 70 a R$ 100.

Vagas concurso EPC

São 159 oportunidades para nível médio e superior. Confira a seguir a tabela de cargos de acordo com remuneração e escolaridade:

Nível médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente de Empresa Pública de Comunicação 15 R$ 1.800,00 Auxiliar de Serviços Gráficos 15 R$ 1.800,00 Cortador Gráfico 2 R$ 1.800,00 Locutor 2 R$ 1.800,00 Motorista 3 R$ 1.800,00 Narrador Esportivo 2 R$ 1.800,00 Operador de Acabamento (máquina de cola) 2 R$ 1.800,00 Operador de Gravação de Rádio 2 R$ 1.800,00 Revisor de Texto em Braille 1 R$ 1.800,00 Transcritor de Sistema Braille 1 R$ 1.800,00

Nível técnico

CARGOS VAGAS SALÁRIO Eletricista de Manutenção Industrial 2 R$ 2.400,00 Técnico em Eletrotécnica 2 R$ 2.400,00 Técnico de Impressão em Máquina Off set 6 R$ 2.400,00 Técnico de Impressão em Máquina Rotativa 4 R$ 2.400,00 Mecânico de Manutenção Industrial 1 R$ 2.400,00 Técnico Contábil 2 R$ 2.400,00 Técnico de Informática 2 R$ 2.400,00 Técnico em Segurança do Trabalho 2 R$ 2.400,00 Técnico em Artes Visuais 2 R$ 2.400,00 Técnico em Artes Gráficas 1 R$ 2.400,00

Curso superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Advogado 2 R$ 3.000,00 Agenciador de Propaganda 2 R$ 3.000,00 Analista Contábil 3 R$ 3.000,00 Analista de Empresa

Pública de Comunicação 1 2 R$ 3.000,00 Analista de Empresa

Pública de Comunicação 2 12 R$ 3.000,00 Analista de Empresa

Pública de Comunicação 3 2 R$ 3.000,00 Analista de Mídias Digitais 4 R$ 3.000,00 Analista de Pessoas 1 R$ 3.000,00 Analista de Sistemas 2 R$ 3.000,00 Analista Técnico Normativo e de Controle Interno 2 R$ 3.000,00 Arquivista 1 R$ 3.000,00 Designer Gráfico 4 R$ 3.000,00 Diagramador 6 R$ 3.000,00 Jornalista 26 R$ 3.000,00 Locutor Apresentador 6 R$ 3.000,00 Locutor Operador 3 R$ 3.000,00 Operador de Áudio 4 R$ 3.000,00 Programador Musical 2 R$ 3.000,00 Publicitário 2 R$ 3.000,00 Repórter Fotográfico 2 R$ 3.000,00 Revisor de Texto 3 R$ 3.000,00

Como serão as provas EPC?

Os candidatos do concurso serão submetidos algumas etapas. De acordo com o edital, as fases variam a depender do cargo. Confira:

Prova Objetiva – para todos os cargos;

– para todos os cargos; Prova Prático-Profissional – apenas para Advogado;

– apenas para Advogado; Prova Prática – para alguns cargos;

– para alguns cargos; Heteroidentificação – para todos os cargos;

– para todos os cargos; Prova de Títulos – apenas para nível superior.

A fase objetiva será dividida entre conhecimentos gerais e específicos. Só serão aprovados para as demais fases os candidatos que obtiver pontuação igual ou superior a 50 pontos.

Segundo o edital, serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aptos na prova objetiva. Esta etapa do edital EPC valerá 6,0 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.

De caráter eliminatório e classificatório, a prova Prático- Profissional será avaliada na escala de 0 a 60 pontos, sendo habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 30 pontos. Tem a principal função de avaliar o domínio do conhecimento jurídico e da prática processual, o desenvolvimento da peça proposta, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio jurídico e a capacidade de argumentação, necessários ao desempenho do emprego.

Por sua vez, a prova prática será aplicada para os seguintes cargos:

Designer Gráfico,

Diagramador,

Jornalista,

Locutor Apresentador,

Locutor Operador,

Operador de Áudio,

Programador Musical,

Repórter Fotográfico,

Revisor de Texto,

Auxiliar de Serviços Gráficos,

Cortador Gráfico,

Eletricista de Manutenção Industrial,

Locutor,

Mecânico de Manutenção Industrial,

Narrador Esportivo,

Operador de Acabamento (máquina de cola),

Operador de Gravação de Áudio,

Revisor de Texto em Braille,

Técnico de Impressão em Máquina Off set,

Técnico de Impressão de Máquina Rotativa,

Técnico em Artes Gráficas,

Técnico em Artes Visuais,

Transcritor de Sistema Braille. Essa fase vale 100 pontos. Clique aqui e acesse o edital completo.