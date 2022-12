Concurso IDIARN avança mais uma etapa; edital iminente

O concurso IDIARN (Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte) avança mais uma fase rumo ao edital. Com isso, os interessados podem se preparar para os cargos.

O certame anunciou a comissão organizadora. O grupo será responsável por escolher a banca e prezar pelo andamento das fases. Vale lembrar que essa configura uma das etapas mais importantes de uma seleção.

Os nomes escolhidos foram:

Fabiano Lo Tierzo;

Samarah Albanez Veras de Sousa Queiroz;

Bernardo Ramos Dias;

Moacir Fernandes Galvão;

Edynara Fátima de Medeiros e Figueiredo;

Nathalia Grilo de Almeida;

Antonia Solange Trindade Barreto; e

Antônio César Fernandes Galvão.

É importante mencionar que o grupo também fica responsável por realizar um estudo efetivo sobre a necessidade dos cargos, assim como quantitativo de vagas. Mesmo mediante avanços, ainda não se sabe quando o edital será liberado.

Quando aconteceu o último concurso IDIARN?

O último edital foi liberado em 2007 e na ocasião disponibilizadas 97 vagas neste concurso IDIARN. Desse quantitativo, 92 gerais e cinco destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs).

As oportunidades foram para nível médio e superior e carreiras de agente fiscal estadual e fiscal agropecuário. Neste último caso, as oportunidades foram distribuídas por graduados nas áreas de Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica ou Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, Medicina Veterinária e Zootecnia.

A Consulplan foi a empresa responsável pelo concurso e os candidatos foram submetidos a uma prova objetiva com o total de 40 questões com as questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos e Informática.

Demais certames previstos

Outros concursos previstos no estado são:

A banca foi definida e a IBFC será a responsável pela seleção. Ao todo serão 1.200 vagas. Os candidatos devem comprovar nível superior em qualquer área. Vale lembrar que em 2018, quando foi publicado o último edital, os ganhos iniciais para a carreira eram de R$2.904. No entanto, conforme Lei de 2019, os valores atuais são de R$3.571,82.

O concurso Idema RN é um dos editais esperados no estado. Sobre o exame, a governadora declarou: “Faremos concurso, sim, no Idema para o Estado ser ainda mais eficiente e proativo […] Hoje, a maioria dos servidores do Idema é de terceirizados. Há um esforço para um atendimento qualificado e que vem sendo feito, mas é preciso fazer o concurso público”.