Concurso IFAL: SAIU edital para professor! Confira mais detalhes

O concurso IFAL ( Instituto Federal de Alagoas) anuncia edital para carreira de Professor do Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 23 de janeiro até 23 de fevereiro de 2023, por meio do site da instituição, COPEVE IFAL. A taxa de inscrição determinada é de R$ 180.

Vagas concurso IFAL

Ao todo são 12 vagas mais formação de cadastro reserva. Confira a seguir a lista com as especialidades e remuneração:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Artes 01 R$ 4.472,64 Administração 01 R$ 4.472,64 Biotecnologia 01 R$ 4.472,64 Biologia 01 R$ 4.472,64 Desenho 01 R$ 4.472,64 Física 02 R$ 4.472,64 Formação de Professores 01 R$ 4.472,64 Geografia 01 R$ 4.472,64 Mecânica 01 R$ 4.472,64 Química 02 R$ 4.472,64

Os demais benefícios oferecidos aos aprovados são:

auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00;

auxílio-transporte;

assistência pré-escolar no valor de R$ 321,00, por dependente com idade inferior a 06 anos; e

auxílio-saúde no valor a depender do vencimento básico e idade.

De acordo com o edital, no momento da posse e exercício efetivo, o candidato pode solicitar a Retribuição ao Título, que representa um acréscimo remuneratório correspondente a titulação superior . As oportunidades são de nível superior de formação e o salário inicial é de R$ 4.472,64.

Como serão as provas?

As provas do concurso IFAL estão marcadas para 16 de abril de 2023. Os candidatos serão submetidos às seguintes etapas:

prova de conhecimentos específicos e de conhecimentos em Educação,

prova de desempenho didático e

prova de títulos.

Acesse aqui o edital para professor

Outros concurso IFAL

O IFAL consta com um outro edital em andamento no qual as inscrições foram prorrogadas. Ao todo são 08 vagas para nível médio e superior. Confira os cargos oferecidos no edital, de acordo com vacância e salário:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente de Aluno (cargo 1) 01 R$ 1.945,06 Técnico de Tecnologia da Informação (cargo 2) 03 R$ 2.446,96 Bibliotecário – Documentalista (cargo 3) 02 R$ 4.180,66 Pedagogo (cargo 4) 01 R$ 4.180,66 Técnico em Assuntos Educacionais (cargo 5) 01 R$ 4.180,66

Além dos salários iniciais, benefícios serão disponibilizados. Como por exemplo, auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00, auxílio-transporte para servidores que utilizam transporte público para o deslocamento residência x trabalho x residência.

Outros benefícios são auxílio pré-escolar no valor de R$ 321,00 por dependente, até os 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de idade, auxílio-saúde no valor a depender do vencimento básico e idade e incentivo à qualificação ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular, na forma de regulamento.

Como serão as provas do concurso IFAL?

As provas acontecerão em Maceió e acontecerão no dia 05 de março de 2023. O processo vai acontecer mediante uma etapa, portanto, de caráter eliminatório e classificatório. A fase objetiva vai contar com 50 questões para os cargos de nível médio e 60 para nível superior.

Para acessar o edital completo clique aqui.