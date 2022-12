Concurso IFMS tem inscrições prorrogadas para professor

O concurso IFMS ( Instituto Federal do Mato Grosso do Sul) oferta 27 vagas para professor para ensino básico, técnico e tecnológico.

Os interessados poderão se inscrever até dia 15 de dezembro, pelo portal Idecan, banca organizadora. A taxa é de R$ 120 e o pagamento poderá ser realizado até dia 16 de dezembr0.

Vagas concurso IFMS

Ao todo são 27 vagas para professor. Confira a seguir de acordo com o cargo:

Administração: 2 vagas;

Alimentos: 1 vaga;

Arte: 1 vaga;

Ciências Agrárias/ Agronomia: 1 vaga;

Ciências Agrárias/ Fitotecnia: 1 vaga;

Engenharia Civil/ Construção Civil: 1 vaga;

Engenharia Civil/Infraestrutura: 1 vaga;

Engenharia Elétrica: 2 vagas;

Engenharia Mecânica: 2 vagas;

Engenharia de Pesca: 1 vaga;

Geografia: 1 vaga;

Informática/Desenvolvimento Web: 2 vagas;

Informática/Redes de Computadores: 4 vagas;

Matemática: 3 vagas;

Metalurgia da Transformação: 1 vaga;

Metodologia: 1 vaga;

Português/Inglês: 1 vaga;

Sociologia: 1 vaga.

Remunerações

Vale lembrar que há vagas destinadas para pessoas pretas e pardas. As remunerações dos aprovados do concurso IFMS variam a depender da categoria:

Graduação: R$4.472,64;

Aperfeiçoamento: R$4.919,90;

Especialização: R$5.367,17;

Mestrado: R$6.708,96;

Doutorado: R$9.616,18.

Além das remunerações, os aprovados farão jus aos seguintes benefícios:

auxílio-alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, assistência à saúde suplementar, retribuição por titulação e outros de acordo com a legislação em vigor.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos. É importante destacar que os aprovados serão redistribuídos aos seguintes municípios: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Clique aqui e acesse o edital completo.

Quando serão as provas?

As provas objetivas do concurso IFMS estão marcadas para 15 de janeiro de 2023. Além disso, o certame vai contar com demais fases:

provas discursivas, prova de desempenho didático e prova de títulos.

As fase objetiva terá um total de 40 questões:

Sendo dez de Legislação de Educação Profissional e Tecnológica e 30 de Conhecimentos Específicos.

O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do instituto.