Concurso ISS Fortaleza: prefeito sanciona lei que reestrutura cargos; veja mudanças!

O novo concurso ISS Fortaleza (Prefeitura de Fortaleza- Ceará) vai chegar com os cargos novos e com a reestruturação através da Lei Complementar 342/2022, que altera o Plano de Cargos e Salários dos servidores da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin / ISS Fortaleza).

Segundo o texto, são criados 50 cargos de analista fazendário municipal. Com a mudança, os novos efetivos chegarão para substituir os analistas do Tesouro Municipal.

A Lei também traz informações sobre gratificação dos servidores como forma de reconhecimento do desempenho por nome de Gratificação de Desempenho Fazendário (GDF). Com isso, o percentual será de 40% do vencimento básico, correspondente à primeira referência da Classe IV (IV A).

Após o texto, assim como publicação, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Vagas concurso ISS Fortaleza

As oportunidades previstas são de 50 vagas destinadas à Secretaria Municipal das Finanças. As especialidades serão:

Auditor do Tesouro Municipal : 30 vagas;

: 30 vagas; Analista Fazendário Municipal (antigo Analista do Tesouro Municipal): 20 vagas

Vale lembrar que os cargos exigem graduação de nível superior. A diferença é que o auditor pode apresentar certificado em qualquer curso, já analista, deve apresentar o certificado de acordo com as especialidades estabelecidas no edital.

Além de gratificações e adicionais, a remuneração dos servidores será de R$11.655 para auditor do Tesouro Municipal e R$9.324 para analista fazendário municipal.

Como está o andamento do certame?

O concurso já conta com comissão formada. O grupo será responsável pela escolha da banca e o andamento da seleção. É bom lembrar que junto com a empresa, a comissão também organiza o cronograma em prol da liberação do edital.

A expectativa sobre esse concurso é grande, já que os preparativos começaram em 2020. Na época, foi anunciado que a oferta seria de 50 vagas somente para analista do Tesouro Municipal.

Vale lembrar também que na ocasião o Cebraspe foi escolhido como empresa organizadora, contudo, mediante o prazo e em virtude da pandemia do Coronavírus, o contrato venceu.

Quando aconteceu o último edital ISS Fortaleza?

O último edital foi lançado em 2008 e na ocasião a oferta foi de 60 vagas para auditores e analistas. Sobre as provas, os candidatos ao cargo de auditor foram avaliados por três provas objetivas. A primeira cobrou questões de Conhecimentos Básicos e a segunda de Conhecimentos Específicos. Já a terceira foi composta por perguntas de Conhecimentos Especializados.

Contudo, os candidatos ao cargo de analista foram submetidos a provas objetivas de Conhecimentos Básicos (comuns a todas as especializações), assim como conhecimentos específicos do cargo.