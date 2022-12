Concurso Ministério da Saúde pode sair em 2023; veja detalhes!

O concurso Ministério da Saúde pode sair no próximo ano. O assunto esteve na pauta de reinvindicações de uma reunião realizada no dia 07 de dezembro.

Os servidores da área levantaram alguns pontos sobre liberação do edital e necessidade de compor o quadro de servidores. Além disso, espera-se que haja a contratação por meio do RJU- Regime Jurídico Único.

Reinvindicação concurso Ministério da Saúde

Vale lembrar que foram apresentadas diversas ações em prol da melhoria da categoria, como exemplo, a implantação do plano de cargos e salários para os servidores da rede federal e a manutenção da gestão 100% pública nos institutos e hospitais federais do Rio de Janeiro.

Na pauta foi falado também sobre remunerações. Na solicitação, abordou-se a ideia de reajuste de 44% e o reajuste emergencial de 27%, para recompor o poder de compra dos salários. Segundo a categoria, os ganhos foram “corroídos nos últimos quatro anos“.

Os contratos temporários tem sido mantidos tanto em hospitais quanto em institutos federais, principalmente em virtude da falta de contratação efetiva e da realização de novos certames.

Em novembro foi liberada a Medida Provisória que autorizou que o órgão prorrogasse por até 1 anos os contratos dos servidores. Ao todo foram 3.478 contratos temporários da União (CTUs), no Rio de Janeiro.

Esses contratos serão de:

760 médicos;

979 enfermeiros;

699 técnicos de enfermagem;

525 de profissionais de gestão e manutenção hospitalar, apoio técnico e diagnóstico; e

515 profissionais de atividades de suporte em gestão e manutenção hospitalar, apoio técnico e diagnóstico.

Sobre o assunto em prol do concurso Ministério da Saúde, os Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência Social no Estado do Rio de Janeiro (Sindsprev RJ) frisaram sobre a necessidade de concurso.

O dirigente Sidney Castro disse: “Espero que o novo governo realize concurso público, única forma de resolver a insuficiência de recursos humanos na rede federal sem depender de contratos temporários. Um futuro concurso também será uma oportunidade para os atuais contratados participarem”.

Edital previsto

Desde abril de 2022, o órgão chegou a oferecer mais de 1.700 vagas. Contudo, o certame não chegou a ser aprovado. Em nota afirmou: “A partir da Portaria Interministerial ME/MS Nº 2.754, de 29 de março de 2022, estão sendo realizadas tratativas administrativas pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro para a realização de processo seletivo simplificado referente ao quantitativo máximo de 1.786 profissionais, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público”.

As oportunidades seriam distribuídas entre os seguintes cargos:

médico (326 vagas);

enfermeiro (326);

técnico de enfermagem (816);

atividades de gestão e manutenção hospitalar, apoio técnico e diagnóstico (318).