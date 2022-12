Concurso MP MG tem inscrições prorrogadas! 101 vagas abertas!

O concurso MP MG ( Ministério Público de Minas Gerais) tem inscrições prorrogadas! Sendo assim, as inscrições poderão ser feitas até dia 08 de dezembro, pelo site do Instituto Consulplan.

A taxa de inscrições dependem da escolaridade, sendo de R$ 90,00 (Médio); e R$ 100,00 (Superior). Confira a seguir as vagas ofertadas:

Vagas concurso MP MG

Serão oferecidas 101 vagas mais cadastro reserva. As oportunidades serão para nível médio e superior. Confira a seguir a lista o quantitativo de vagas mais remuneração de cada cargo:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Oficial – Serviços Diversos 72 + CR R$ 4.075,84 Cargos de nível médio concurso MP MG

CARGOS VAGAS SALÁRIO Analista – Administração Pública 01 + CR R$ 6.279,14 Analista – Arquitetura 02 + CR R$ 6.279,14 Analista – Biblioteconomia CR R$ 6.279,14 Analista – Ciências Contábeis 04 + CR R$ 6.279,14 Analista – Design Gráfico CR R$ 6.279,14 Analista – Engenharia Civil, Segurança do Trabalho, Elétrica e Mecânica 04 + CR R$ 6.279,14 Analista – Estatística 01 + CR R$ 6.279,14 Analista – Fisioterapia CR R$ 6.279,14 Analista – História CR R$ 6.279,14 Analista – Jornalismo CR R$ 6.279,14 Analista – Letras 01 + CR R$ 6.279,14 Analista – Medicina Cardiologia, do Trabalho e Clínica Médica 01 + CR R$ 6.279,14 Analista – Pedagogia CR R$ 6.279,14 Analista – Psicologia 01 + CR R$ 6.279,14 Analista – Relações Públicas CR R$ 6.279,14 Analista – Serviço Social 01 + CR R$ 6.279,14 Analista – TI (Negócios, Projetos, Infraestrutura, Segurança e Suporte) 12 + CR R$ 6.279,14

Vale lembrar que além das remunerações iniciais, os aprovados recebem vale-lanche e auxílio saúde com os seguintes valores, respectivamente: R$ 1.333,00; R$ 578.

Os ganhos de acordo com os cargos são:

Oficial do Ministério Público: R$ 4.075,84 ; e

; e Analista do Ministério Público: R$ 6.279,14

Como serão as provas?

O concurso MP MG conta com 2 etapas, a prova objetiva e discursiva. Ambas vão acontecer no dia 15 de janeiro de 2023 e terá duração de 4h30min. As avaliações serão aplicadas nos seguintes municípios: Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia, todas localizadas no Estado de Minas Gerais.

Os turnos variam de acordo com o cargo, sendo de:

MANHÃ: 8h00min às 12h30min Analista do Ministério Público TARDE: 14h30min às 19h00min Oficial do Ministério Público

As provas para nível médio vão contar com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Noções de Gestão Pública e Ética;

Legislação estadual e institucional;

Noções de Direito.

Já para nível superior as disciplinas cobradas são:

Língua Portuguesa;

Noções de Gestão Pública e Ética;

Legislação estadual e institucional;

Noções de Direito

Para acessar o edital completo do concurso MP MG clique aqui.