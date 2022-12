Concurso PC RJ anuncia convocação para exames médicos

O concurso PC RJ (Polícia Civil do Rio de Janeiro) convoca aprovados para exames médicos. A publicação foi feita na quinta-feira, 08 de dezembro, no Diário Oficial do Rio de Janeiro.

Os cargos são de: investigador, auxiliar de necropsia. inspetor, perito legista, perito criminal e técnico de necropsia. Os exames devem acontecer C.E. Paulo de Frontin (Rua Barão de Ubá, n° 399, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro/RJ). Confira o cronograma:

Investigador : 10 e 11 de dezembro;

: 10 e 11 de dezembro; Auxiliar de necropsia : 10 de dezembro;

: 10 de dezembro; Inspetor : 10 e 11 de dezembro;

: 10 e 11 de dezembro; Perito legista : 10 de dezembro;

: 10 de dezembro; Perito criminal : 10 de dezembro;

: 10 de dezembro; Técnico de necropsia: 10 de dezembro.

Exames realizados concurso PC RJ

Os interessados deverão comparecer com documento oficial com foto. Vale lembrar que os exames que serão realizados são:

Hemograma completo + VHS; Glicose, ureia e creatinina; VDRL; Urina – EAS; Eletroencefalograma com laudo; Eletrocardiograma com laudo para candidatos acima dos 40 anos; Exame oftalmológico completo (acuidade visual, fundo de olho e tonometria); Esquema vacinal antitetânico atualizado; Raio X de tórax PA e perfil, com laudo; Atestado médico (original) de que o candidato está apto a exercer as atividades do cargo.

Depois da realização dos exames, os candidatos serão considerados aptos ou inaptos. A próxima etapa do concurso PC RJ será o curso de formação, além de prova de investigação social.

Vagas

As vagas ofertadas são um total de 400 vagas imediatas. O certame recebeu mais de 271 mil inscrições. Confira o quantitativo de vagas de acordo com o cargo:

Auxiliar de necropsia – 41.037 inscritos para 10 vagas (nível fundamental; R$4.606,29);

Técnico de necropsia – 31.010 inscritos para 10 vagas (nível médio; R$5.165,75);

Investigador – 127.952 inscritos para 200 vagas (nível médio; R$5.840,37);

Inspetor – 55.656 inscritos para 100 vagas (nível superior em qualquer área; R$6.380,29);

Perito legista – 1.595 inscritos para 25 vagas (nível superior em Medicina; R$9.924,06).

Perito Criminal – Engenharia Civil – 640 inscritos para 2 vagas (nível superior na área; R$9.924,06);

Perito Criminal – Engenharia Mecânica – 337 inscritos para 2 vagas (nível superior na área; R$9.924,06);

Perito Criminal – Química – 439 inscritos para 1 vaga (nível superior na área; R$9.924,06);

Delegado – 12.360 inscritos para 50 vagas (nível superior em Direito; R$18.747,95).