Concurso PGM Niterói abre edital com 56 vagas e salários de R$ 15 mil!

O concurso PGM Niterói (Procuradoria Geral do Município de Niterói RJ) anuncia edital com 56 vagas para o cargo de procurador. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 26 de dezembro a 3 de fevereiro de 2023, através do portal FGV, banca organizadora.

As taxas de inscrição é de R$ 250 e pode ser pago até 06 de fevereiro. Os pedidos de isenção para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que forem membros de família de baixa renda serão aceitos entre os dias 26 e 28 de dezembro.

Vagas concurso PGM Niterói

As vagas são para procurador. Confira a seguir a tabela com todas as informações:

Vagas Ampla concorrência PcD Negros e pardos Cadastro de reserva Total 4 1 1 50 56

Para concorrer ao cargo de procurador do município é preciso que o interessado comprove ter o curso de graduação em Direito na modalidade bacharel, além de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Como serão as provas?

O concurso PGM Niterói vai acontecer na própria cidade de Niterói. Os candidatos realizarão o total de quatro fases, como por exemplo:

Primeira etapa: prova escrita objetiva;

Segunda etapa: prova escrita discursiva;

Terceira etapa: prova oral;

Quarta etapa: avaliação de títulos.

A fase inicial, prova objetiva, está marcada para o dia 26 de março de 2023, das 13h às 18h, com 100 questões. As disciplinas são:

?Direito Administrativo, Urbanístico e Ambiental – 25 questões;

? Direito Constitucional – 20 questões;

? Direito Processual Civil – 15 questões;

? Direito Tributário Financeiro – 15 questões;

? Direito Civil e Empresarial – 15 questões; e

? Direito do Trabalho, Processual do Trabalho e Previdenciário – 10 questões.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade.

Clique aqui e veja o edital completo.