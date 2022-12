Concurso PGM SP avança e edital para procurador já pode sair

O concurso PGM SP (Procuradoria Geral do Município de São Paulo) anuncia que avançou mais uma fase rumo ao edital.

A empresa escolhida foi a Cebraspe e as oportunidades serão para o cargo de procurador. As informações constam no Diário Oficial do Município.

Com isso, antes da publicação do edital deverá ser realizada a assinatura do contrato. A banca será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

Apesar de não ter data para liberação do edital, tudo indica que o documento não vai demorar de ser liberado, já que os trâmites estão em processo de tramitação final.

Vagas concurso PGM SP

Tudo indica que as oportunidades serão 32 oportunidades para o cargo de procurador do município e as preparações encontra-se em andamento desde o ano de 2021.

Além disso, a necessidade de compor o quadro dos servidores é outro que reafirme as pressas para liberação do edital.

Vale lembrar que para concorrer é preciso que o candidato tenha nível superior em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A Procuradoria não exige comprovação de prática jurídica.

A carga horária é de 40 horas semanais e os ganhos iniciais são de R$10.396,19.

Quando foi o último certame?

O último edital do concurso PGM SP foi liberado em 2014 e na ocasião foram 70 vagas para procurador do município I. A validade expirou em 2018.

Sobre a posse, o órgão contratou 35 procuradores e 117 cargos estão vagos. A Vunesp foi a empresa organizadora do certame. Os candidatos interessados pagaram um valor equivalente a R$92,50.

Vale lembrar que os candidatos foram submetidos a três provas, sendo duas de conhecimentos específicos e uma de títulos. A prova de conhecimentos específicos I foi composta por 100 questões de múltipla escolha, divididas entre disciplinas de Direito.