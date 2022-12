Concurso PM MG: qual o valor salarial dos cargos ofertados?

O concurso PM MG (Polícia Militar de Minas Gerais) tem sido um dos certames mais esperados. Ao todo serão ofertadas 3.250 vagas para os cargos de Soldados, Praças, Médicos e Oficiais.

O quantitativo foi anunciado por meio das redes sociais da própria corporação, na última semana de novembro. As oportunidades serão reunidas da seguinte forma:

As remunerações variam a depender do cargo, estando entre R$ 3.962,23 a R$ 10.028,29. Vale lembrar que segundo o quantitativo de oportunidades, a oferta maior de número de vagas é para carreira de soldado.

Neste caso, será preciso comprovar curso de graduação, além de faixa etária equivalente a idade de 18 a 30 anos. Também é necessário ter altura mínima de 1m60. Vale lembrar também que a remuneração será de R$3.962,23.

Apesar da divulgação nas redes e promessa do governador do estado sobre liberar o edital “em breve” ainda não há data específica.

Sendo assim, após o aval, o concurso PM MG deve passar por autorização formal com documento divulgado no Diário Oficial e em seguida a escolha da banca. A empresa será responsável por receber as inscrições e cuidar das etapas do certame, O cronograma deverá ser feito juntamente com a comissão organizadora.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, a corporação deve realizar concursos com frequência.

O principal motivo para o feito é devido ao déficit de servidores. A corporação soma pouco mais de 37 mil militares, segundo o coronel Rodrigo. Outra informação importante é o fato de que está sendo negociado com o governo um planejamento para recomposição automática de efetivo para que não haja acúmulo de vacâncias.

Os últimos editais foram lançados em 2021. Ao todo foram 1.803 vagas para soldado, oficiais de saúde e CFO – oficias.