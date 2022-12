Concurso PMERJ: como vai ser o edital? Confira novos avanços

O concurso PMERJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro) pode ser liberado em qualquer momento já que está em fase de tramitação final em prol do edital.

Apesar do certame ainda estar trabalhando em prol da escolha da banca, sabe-se que a seleção para soldados encontra-se, desde o dia 12 de dezembro, em análise pela Assessoria Jurídica da corporação.

De acordo com algumas informações, tudo indica que a IDECAN será a banca responsável pois, segundo estudos, apresentou a melhor técnica e preço mais compatível. Contudo, o nome da empresa ainda não foi confirmado.

Ao todo, 09 bancas entraram na disputa pela contratação. Os nomes são:

Fundação Getulio Vargas (FGV);

Instituto Access;

Instituto AOCP;

Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE);

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC);

Instituto de Avaliação Nacional (IAN);

Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP);

Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan);

Instituto Selecon.

Outro motivo pelo qual a IBADE pode continuar à frente dos concursos da PM RJ é o fato de que foi a empresa contratada para comandar o concurso da corporação voltado para área de saúde.

Mediante a situação, a Polícia Militar trabalha para que o processo seja concluído o mais rápido possível. Isso porque a intenção da corporação é que o edital do concurso com 2 mil vagas seja publicado ainda este mês.

Vagas concurso PMERJ

Do quantitativo de oportunidades, 2 mil vagas foram autorizadas, sendo 1.800 para homens e 200 para mulheres. Os requisitos para inscrição são:

Ensino médio completo;

Idade entre 18 e 32 anos, até o primeiro dia para o ato de inscrição no concurso. Considera-se para efeito deste item da idade-limite de trinta e dois anos, aquela idade compreendida até a véspera do trigésimo terceiro aniversário;

Altura de 1,65m para o sexo masculino e 1,60m para o sexo feminino;

Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior.

O regime de contratação é estatutário e haverá cotas para negros, índios e pessoas com hipossuficiência econômica. A remuneração está em torno de R$ 4 mil.

Como será o certame?

De acordo com o termo de referência, que funciona como um espelho do edital, as fases cobradas no concurso PMERJ serão:

1ª etapa: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª etapa: Prova Discursiva (redação), de caráter eliminatório e classificatório;

Prova Discursiva (redação), de caráter eliminatório e classificatório; 3ª etapa: Preenchimento do FIC e verificação dos requisitos para inscrição o Concurso Público, de caráter eliminatório;

Preenchimento do FIC e verificação dos requisitos para inscrição o Concurso Público, de caráter eliminatório; 4ª etapa: Exame Antropométrico, de caráter eliminatório;

Exame Antropométrico, de caráter eliminatório; 5ª etapa: Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório; 6ª etapa: Exame Psicológico, de caráter eliminatório;

Exame Psicológico, de caráter eliminatório; 7ª etapa: Exame de Saúde, de caráter eliminatório;

Exame de Saúde, de caráter eliminatório; 8ª etapa: Exame Social e Toxicológico, de caráter eliminatório;

Exame Social e Toxicológico, de caráter eliminatório; 9ª etapa: Avaliação Documental, de caráter eliminatório

A primeira e a segunda fase devem acontecer entre as 09 horas e 13 horas em dias diferentes. As provas objetivas deverão conter 50 questões divididas da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Matemática Básica: 10 questões;

Noções de Direitos Humanos: 10 questões;

Noções de Direito Administrativo e Legislação Aplicada à PMERJ: 10 questões;

Noções de Direito Penal e Processo Penal: 10 questões.

Além do conteúdo original de todas as provas da Polícia Militar, atualmente houve a inserção de três leis que serão abordadas nas futuras seleções. São elas:

Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha;

Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso;

Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 – Estatuto da Inclusão da Pessoa com Deficiência.