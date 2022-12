Concurso PreviRio avança mais uma etapa e edital pode sair a qualquer momento

O concurso PreviRio (Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro) pode ter edital liberado a qualquer momento.

Isso porque, o certame avançou mais uma etapa e contratou banca responsável. A FGV vai organizar a seleção que está tramitando normalmente, segundo Adriano Baduae, membro do Conselho de Administração do PreviRio.

Sobre o assunto, Adriano ainda deixou claro que vai esclarecer o máximo de informações no que diz respeito aos trâmites.

Vagas concurso PreviRio

De acordo com o termo de referência, tudo indica que haja vagas para nível médio e superior. As oportunidades deverão surgir para os seguintes cargos:

nível médio : agente de administração previdenciária; e

: agente de administração previdenciária; e nível superior: analista de processo previdenciário, analista de sistema previdenciário, arquiteto, assessor jurídico, atuário, estatístico e técnico em comunicação social.

A expectativa é de haja cerca de 49 mil inscritos, sendo que a maioria para os cargos de nível médio.

Quando foi solicitado o concurso PreviRio

A solicitação do certame iniciou em 2019 mediante a necessidade de recomposição do quadro de servidores do órgão. É importante pontuar também que, pela Lei, o PreviRio deveria ter 257 servidores. No entanto, em 2019, a entidade trabalhava com 202 pessoas, sendo 52 sendo de trabalhadores terceirizados, isto é, cedidos por outros órgãos.

Último certame

O último edital do concurso PreviRio do órgão foi liberado em 2002. Na ocasião, as oportunidades foram para nível fundamental, médio e superior e o total de 49 vagas.

Para o nível fundamental, por exemplo, foram oferecidas o total de 22 vagas, sendo 15 de auxiliar de administração previdenciária e sete voltado para o cargo de auxiliar de serviços gerais. No nível médio foram ofertadas o total de12 vagas, sendo 11 de agente de administração previdenciária e uma de uma de operador. Quem tinha o nível técnico contava com duas vagas de técnico em contabilidade.

As seguintes oportunidades foram distribuídas por cargos de nível superior, sendo eles: analista, assistente social, assessor jurídico, atuário, contador, técnico de comunicação social e técnico de arrecadação previdenciária.

Os interessados avaliados por meio de prova objetiva. O quantitativo de questões variou a depender do cargo, estando entre 40 e 60 questões.