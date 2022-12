Concurso Saúde SP avança e edital com 229 vagas já pode sair

O concurso Saúde SP ( São Paulo) com 229 vagas tem edital iminente. Isso porque, o certame avançou mais uma fase. A publicação foi feita no Diário Oficial na sexta-feira, 02 de dezembro.

A Secretaria de Saúde de São Paulo, por meio do Centro de Vigilância Sanitária (CVS), formou a comissão organizadora do novo concurso. Vale lembrar que esse é um processo fundamental em qualquer seleção, já que por meio deste grupo que a banca será escolhida.

A empresa vai ficar responsável por receber as inscrições, assim como acompanhar a viabilidade das fases do exame. É importante destacar que a comissão organizadora é composta por diferentes servidores que estarão aptos por analisar e fazer valer o bom andamento do certame. Isso inclui: elaboração do edital, do cronograma, definição dos requisitos dos cargos, conteúdo programático das provas.

Vagas concurso Saúde SP

A autorização para este concurso Saúde SP foi realizada no dia 05 de novembro por meio do governador do estado, Rodrigo Garcia. O aval foi para 229 vagas de caráter efetivo no Centro de Vigilância Sanitária (CVS).

Os cargos que deverão estar no concurso Saúde SP são:

Cirurgião Dentista: 2 vagas;

Agente técnico de assistência à saúde: 109 vagas;

Enfermeiro: 83 vagas;

Médico I: 35 vagas.

Apesar de não haver prazos para o edital e ainda não terem sido divulgadas maiores informações, todos os cargos tem como requisito o nível superior. Contudo, o provimento dos aprovados deve acontecer em 2023.

Edital aberto

Em São Paulo outro concurso Saúde SP está aberto! Neste caso, o edital está aberto e é do Instituto Emílio Ribas. As inscrições poderão ser realizadas até 07 de dezembro, pelo site do Instituto Quadrix, banca responsável. A taxa varia a depender do cargo, sendo de R$70,33 para técnico de enfermagem e R$105,50 para os demais cargos.

Ao todo serão oferecidas 98 vagas para enfermeiro, técnico de enfermagem e agente técnico de assistência à saúde. Para o caso do Agente Técnico de Assistência a Saúde, as chances estão divididas entre as seguintes especialidades:

Assistente social – 8 vagas;

Farmacêutico – 2 vagas;

Fonoaudiólogo – 3 vagas;

Nutricionista – 2 vagas;

Psicólogo – 6 vagas; e

Terapia ocupacional – 2 vagas.

As demais vagas são 51 para técnico de enfermagem e 24 para enfermeiro. É importante destacar que os cargos têm jornada de trabalho de 30 horas semanais e salários de: R$3.478,17 para o enfermeiro; R$2.823,24 para os cargos de agente; e R$1.943 para o técnico de enfermagem. As provas estão marcadas para acontecer no dia 05 de fevereiro de 2023.