Concurso SEAGRI DF tem edital retificado; veja mudanças importantes!

O concurso SEAGRI DF ( Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal) passa por importantes alterações no edital.

As mudanças foram divulgadas no Diário Oficial. De acordo com o que foi decidido, algumas vagas de hipossuficientes foram remanejadas para oportunidades da ampla concorrência.

Contudo, é importante lembrar que não houve mudanças sobre o quantitativo de vagas, apenas remanejamento. Com isso, a seleção ainda oferta 842 vagas para provimento imediato, mais formação de cadastro reserva.

Vale lembrar que este certame não vai contar mais com avaliação de títulos e sim com provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. A IADES é a banca responsável.

Clique aqui e acesse o edital completo.

Vagas concurso Seagri DF

Ao todo serão 842 vagas, sendo de 224 para contratação imediata e 618 para formação de cadastro reserva. A carreira de técnico de desenvolvimento e fiscalização agropecuária tem como requisito de escolaridade o nível médio.

A carreira conta com duas especialidades, sendo elas: agente administrativo (135 postos + 477 CR) e técnico de laboratório (15 + 51 CR). Os salários iniciais dos contratados são de R$ 6.792,50.

Já as vagas para nível superior deste concurso Seagri DF são analista de desenvolvimento e fiscalização agropecuária.

As áreas aceitas são: administrador (22 + 30 CR), biólogo (2 + 1 CR), contador (5 + 5 CR), economista (1 + 2 CR), direito e legislação (5 + 6 CR), médico veterinário (32 + 32 CR), nutricionista (1 + 2 CR), químico (1 + 2 CR) e zootecnista (5 + 10 CR). As remunerações iniciais são de R$ 10.670.

Como serão as provas?

As provas estão marcadas para dia 08 de Janeiro de 2023 para todos os cargos. Contudo, os interessados para o cargo de analista serão submetidos à etapa de avaliação de títulos. De acordo com o edital, o cronograma do certame segundo os cargos são:

Para o cargo Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, as provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 8 de janeiro de 2023, no turno da manhã e com a duração de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos;

Para o cargo Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, a prova objetiva será aplicada no dia 8 de janeiro de 2023, no turno da tarde e com a duração de 4 (quatro) horas;

Os locais, as datas e os horários de aplicação das provas objetiva e discursiva serão divulgados no site da banca, no dia 30 de dezembro de 2022.

Clique aqui para acessar o edital completo.