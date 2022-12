Concurso Seduc TO avança e edital com 5.075 vagas já pode sair

O concurso Seduc TO (Secretaria da Educação do Estado do Tocantins) avançou mais uma fase rumo ao edital que oferta 5.075 vagas.

Isso porque, o certame escolheu a banca organizadora. A FGV foi a empresa contratada para liderar o concurso público para profissionais da Educação Básica. Vale lembrar que a comissão foi formada no primeiro semestre de 2022, mais precisamente em maio.

Vagas concurso Seduc TO

Ao todo são 5.075 vagas, sendo 4.512 vagas para docentes, 299 para coordenação pedagógica e 264 para orientador educacional. Veja a seguir a lista de oportunidades e os requisitos de cada carreira:

Área de atuação: Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, Ensino Médio e respectivas modalidades.

Requisitos: Licenciatura Plena em Educação Artística ou área afim, com Formação Pedagógica para Docentes, em conformidade com a Resolução CNE nº 2/97.

Área de atuação: Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, Ensino Médio e respectivas modalidades.

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Biologia ou de licenciatura plena em Ciências Físicas e Biológicas ou de licenciatura plena em História Natural ou bacharelado com Formação Pedagógica para Docentes em Biologia, em conformidade a com Resolução CNE nº 2/97.

Professor de Educação Física

Área de atuação: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Educação Física.

Requisitos: Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, Ensino Médio e respectivas modalidades.

Área de atuação: Ensino Médio e respectivas modalidades.

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Filosofia ou Bacharelado com Formação Pedagógica para Docentes em Filosofia, em conformidade com a Resolução CNE nº 2/97.

Área de atuação: Ensino Médio e respectivas modalidades.

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura Plena em Física ou Licenciatura em Ciências, com habilitação em Física, ou Bacharelado com Formação Pedagógica para Docentes em Física, em conformidade com a Resolução CNE nº 2/97.

Área de atuação: Ensino Médio e respectivas modalidades.

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Geografia ou Estudos Sociais com habilitação em Geografia ou Bacharelado com Formação Pedagógica para Docentes em Geografia, em conformidade com a Resolução CNE nº 2/97.

Área de atuação: Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, Ensino Médio e respectivas modalidades.

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em História ou Estudos Sociais ou Filosofia com habilitação em História ou Bacharelado com Formação Pedagógica para Docentes em História, em conformidade com a Resolução CNE nº 2/97.

Mais cargos

Confira a seguir mais oportunidades disponibilizadas pelo concurso Seduc TO:

Professor de Língua Estrangeira – Espanhol

Área de atuação: Ensino Médio e respectivas modalidades.

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura Plena em Letras (Espanhol), com habilitação em Língua Espanhola e Literatura.

Professor de Língua Estrangera – Inglês

Área de atuação: Ensino Médio e respectivas modalidades.

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura Plena em Letras (Inglês), com habilitação em Língua Inglesa e Literatura.

Professor de Língua Portuguesa

Área de atuação: Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, Ensino Médio e respectivas modalidades.

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa.

Área de atuação: Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, Ensino Médio e respectivas modalidades.

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática ou licenciatura plena em Física, com habilitação em Matemática ou licenciatura plena em Ciências Físicas e Biológicas, com habilitação em Matemática ou licenciatura plena em Química, com habilitação em Matemática.

Área de atuação: Ensino Médio e respectivas modalidades.

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura Plena em Química ou Licenciatura em Ciências, com habilitação em Química ou Bacharelado com Formação Pedagógica para Docentes em Química, em conformidade com a Resolução CNE nº 2/97.

Área de atuação: Ensino Médio e respectivas modalidades.

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Sociologia ou licenciatura plena em Ciências Sociais, com habilitação em Sociologia ou Bacharelado com Formação Pedagógica para Docentes em Sociologia, em conformidade com a Resolução CNE nº 2/97.

Professor dos anos iniciais do ensino fundamental

Área de atuação: Ensino Fundamental 1º ao 5º ano e respectivas modalidades.

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para os anos iniciais do ensino fundamental ou Normal Superior.

Professor Instrutor de Libras

Área de atuação: Ensino Fundamental, Ensino Médio e respectivas modalidades.

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura Plena em qualquer área da Educação, com os seguintes requisitos: cursos específicos ministrados por instituições reconhecidas; aprovação no Exame de Proficiência para Interpretação em LIBRAS, do MEC (PROLIBRAS).

Professor Intérprete de Libras

Área de atuação: Ensino Fundamental, Ensino Médio e respectivas modalidades.

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura Plena em qualquer área da Educação com os seguintes requisitos: cursos específicos ministrados por instituições reconhecidas; aprovação no Exame de Proficiência para Interpretação em LIBRAS do MEC (PROLIBRAS).

As remunerações variam a depender da carga horária, assim como os cargos. Professores com atuação em turmas de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio e suas respectivas modalidades: R$1.090,80 – 20 horas semanais.

Já professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e respectivas modalidades: R$1.636,20 – 30 horas semanais. Sendo assim, o limite uma jornada de 40 horas semanais e salário de R$2.181,60.

Quando aconteceu o último concurso Seduc TO?

O último edital foi divulgado em 2009. Ao todo foram disponibilizadas 1.823 vagas para o cargo de Professor da Educação Básica.

Além da fase objetiva, o certame ainda contou com redação e avaliação de títulos. Veja a lista de oportunidades de acordo com a especialidade:

Professor de Arte: 171 vagas

Professor de Biologia: 147 vagas

Professor de Educação Física: 204 vagas

Professor de Física: 76 vagas

Professor de Filosofia: 9 vagas

Professor de Geografia: 120 vagas

Professor de História: 99 vagas

Professor de Espanhol: 12 vagas

Professor de Inglês: 127 vagas

Professor de Matemática: 266 vagas

Professor de Química: 64 vagas

Professor de Sociologia: 12 vagas

Professor dos anos iniciais do ensino fundamental: 421 vagas

Professor instrutor de libras: 19 vagas

Professor intérprete de libras: 66 vagas