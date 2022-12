Concurso SEE PE: edital PUBLICADO com 155 vagas e salários de R$ 3,9 mil!

O concurso SEE PE ( Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco) anuncia edital com 155 vagas de provimento imediato mais formação de cadastro reserva para carreira de professor.

Os interessados deverão se inscrever pelo portal Cebraspe, banca organizadora, entre os dias 30 de janeiro e 01 de março de 2023. A taxa estabelecida é de R$ 130.

Vagas concurso SEE PE

As oportunidades são em um total de 155 vagas para professor de educação especial com especialidade em braille ou intérprete da Língua Brasileira de Sinais.

Além disso, os candidatos ainda poderão se inscrever para o cargo de professor músico com diversas categorias. Vale lembrar que os aprovados no cargo de Professor Educação Especial serão lotados em diversos polos das Gerências Regionais de Educação (GRE).

Os ganhos iniciais dependem da carga horária, sendo de:

Jornada de 150h: R$ 2.925,00; e

Jornada de 200h: R$ 3.900,00.

Requisitos

Os requisitos para os cargos dependem da carreira do concurso SEE PE . Confira:

Professor Braillista : diploma ou declaração de conclusão de curso (com indicação da data de colação de grau) ou certidão ou certificado de conclusão de curso (com indicação da data de colação de grau) de Licenciatura Plena nas diversas áreas de currículo escolar, devidamente registrado e fornecido por instituição reconhecida pelo MEC, acompanhado de certificado de conclusão de curso de Tiflologia com carga horária mínima de 100h, com proficiência em leitura, escrita e transcrição em Braille (certificações emitidas pela Associação Pernambucana de Cegos – APEC, Centro de Apoio ao Cego – CAP, Instituto dos Cegos ou Secretarias de Educação Estaduais ou Secretarias Municipais de Educação, ou outros órgãos que emitam sua certificação através do MEC).

: diploma ou declaração de conclusão de curso (com indicação da data de colação de grau) ou certidão ou certificado de conclusão de curso (com indicação da data de colação de grau) de Licenciatura Plena nas diversas áreas de currículo escolar, devidamente registrado e fornecido por instituição reconhecida pelo MEC, acompanhado de certificado de conclusão de curso de Tiflologia com carga horária mínima de 100h, com proficiência em leitura, escrita e transcrição em Braille (certificações emitidas pela Associação Pernambucana de Cegos – APEC, Centro de Apoio ao Cego – CAP, Instituto dos Cegos ou Secretarias de Educação Estaduais ou Secretarias Municipais de Educação, ou outros órgãos que emitam sua certificação através do MEC). Professor Intérprete de Língua Brasileira de Sinais : diploma ou declaração de conclusão de curso (com indicação da data de colação de grau) ou certidão ou certificado de conclusão de curso (com indicação da data de colação de grau) de Licenciatura Plena nas diversas áreas de currículo escolar devidamente registrado e fornecido por instituição reconhecida pelo MEC, acompanhado de certificado de conclusão dos cursos de Intérprete de Libras (carga horária mínima de 40h) e(ou) proficiência em tradução e Interpretação de Libras (certificações emitidas pela Federação Nacional de Surdos, ou Centro de Apoio ao Surdo – CAS, ou Secretarias de Educação Estaduais ou Secretarias Municipais de Educação, ou outros órgão que emitam sua certificação através do MEC).

: diploma ou declaração de conclusão de curso (com indicação da data de colação de grau) ou certidão ou certificado de conclusão de curso (com indicação da data de colação de grau) de Licenciatura Plena nas diversas áreas de currículo escolar devidamente registrado e fornecido por instituição reconhecida pelo MEC, acompanhado de certificado de conclusão dos cursos de Intérprete de Libras (carga horária mínima de 40h) e(ou) proficiência em tradução e Interpretação de Libras (certificações emitidas pela Federação Nacional de Surdos, ou Centro de Apoio ao Surdo – CAS, ou Secretarias de Educação Estaduais ou Secretarias Municipais de Educação, ou outros órgão que emitam sua certificação através do MEC). Professor Musical: diploma, ou declaração de conclusão de curso (com indicação da data de colação de grau), ou certidão ou certificado de conclusão de curso (com indicação da data de colação de grau) de curso de Licenciatura em: Música; ou Licenciatura em Educação Musical: Habilitação em Canto; ou Licenciatura em Educação Musical: Habilitação em Instrumento Musical; Música/Licenciatura; Música/ Educação Musical (Licenciatura); Educação Artística: Habilitação em Música; Educação Artística: Licenciatura e Habilitação em Música; Licenciatura em Artes/Habilitação Música; Licenciatura em Educação Musical: Habilitação em ensino Musical Escolar; Pedagogia da Arte: Qualificação em Música, devidamente registrado e fornecido por instituição reconhecida pelo MEC.

Quando serão as provas?

As provas objetivas e discursivas do concurso SEE PE estão marcadas para 02 de abril de 2023 e terão duração de 4h30min. Além das fases citadas, o concurso ainda conta com as seguintes etapas:

Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório; e

Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Os candidatos serão submetidos às 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 120,00 pontos.

Já a prova discursiva valerá 30,00 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de tema de atualidades.

Por sua vez, a prova prática será avaliada por banca especializada, composta por dois profissionais, sendo um pedagogo e um especialista da área, conforme o cargo/tipo/especialidade, à exceção do Cargo 2: Professor Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – Nível Superior.

Neste caso, a banca especializada será composta por três membros, sendo dois ouvintes e um surdo. A avaliação de títulos é a última fase e valerá 10,00 pontos.

Clique aqui e acesse o edital completo.