Concurso Sejus ES: edital de 600 vagas terá prioridade em 2023

O concurso Sejus ES (Secretaria de Estado de Justiça do Espírito Santo) terá prioridade em 2023. As informações são do novo secretário de Justiça do Espírito Santo, André Garcia.

Segundo André ao todo são 600 vagas para inspetores penitenciários (policiais penais) e o edital está previsto há cerca de dois anos.

Sobre o destravamento do edital, o secretário disse:

” O concurso já foi autorizado pelo governador Renato Casagrande e vem sendo viabilizado pelo atual gestor. Vamos trabalhar para destravar alguns processos, tentar acelerar algumas questões de gestão, especialmente o concurso público. É preciso contratar policiais penais e, aos poucos, substituir a mão de obra temporária por policiais concursados”.

Vagas concurso Sejus ES

O certame tem autorização de ofertar um total de 600 vagas para inspetor previdenciário mais formação de cadastro reserva. O cargo tem como requisitos: ensino médio completo, mínimo de 18 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, C, D ou E.

Os ganhos iniciais são de R$3.107,65, além de auxílio alimentação de R$ 300. A carga horária será de 40 horas. Sabe-se que há uma extensa possibilidade de convocação dos candidatos que estiverem em cadastro reserva. Isso porque, apenas 1.925 estão preenchidas do total de 3.654 vagas estabelecidas por lei.

Como serão as avaliações?

Há um total de seis etapas de avaliação do concurso Sejus ES. São elas:

Provas objetivas e de redação; Prova de aptidão física; Exame de saúde; Exame psicotécnico; Investigação Social; Curso de formação.

Serão cobradas 60 questões, divididas entre conhecimentos gerais e específicos. Vale lembrar que a aplicação das provas do concurso Sejus ES deverá ocorrer nas cidades de Vitória e Vila Velha. Poderão ser incluídos outras cidades limítrofes, na hipótese do número de inscritos exceder a oferta de lugares existentes nos municípios de aplicação.

Como está o andamento do concurso Sejus ES?

O concurso tem comissão formada. Os nomes escolhidos foram:

I – Marcello Paiva de Mello, Secretário de Estado da Justiça -Presidente;

II – David Cândido Sepulcri;

III – Fernanda Freitas Heringer;

IV – Bruno Nienke Machado;

V – Guilherme Ferreira Basílio;

VI – Sóstenes Araújo;

VII – Ana Maria Ramos Pacheco.

Já a banca ainda está em análise. As instituições que estão na disputa foram:

IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação);

IDCAP (Instituto de Desenvolvimento e Capacitação);

Instituto AOCP;

Ibade (Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo);

Instituto Consulplan;

IDIB (Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro);

Instituto Sagaz.

Quando foi o último certame?

Aconteceu em 2012, ao todo foram 500 vagas, sendo 250 para agente de escolta e vigilância penitenciária e 250 para agente penitenciário.

A Fundação Vunesp foi a banca responsável. Vale lembrar que as duas carreiras tiveram como requisitos: ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), idade de 18 a 30 anos. Além de, na data da aplicação da prova de condicionamento físico, estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres).