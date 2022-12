Concurso SEMACE: inscrições terminam nesta segunda, 19/12

O concurso SEMACE (Superintendência Estadual do Meio Ambiente) no Ceará anuncia que as inscrições terminam nesta segunda, 19 de dezembro.

Ao todo são 187 vagas, sendo que 17 para provimento imediato e 170 para formação de cadastro reserva. Os interessados poderão se inscrever até o dia 19 de dezembro, pelo portal IDECAN, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 150 para todos os cargos.

Vagas concurso SEMACE

Do quantitativo ofertado, 17 vagas serão para provimento imediato e 170 para formação de cadastro reserva. Os cargos ofertados são fiscal ambiental e gestor ambiental.

As informações são da governadora do Ceará, Izolda Cela juntamente com o superintendente da Semace, Carlos Alberto Mendes, e o secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno.

“Mais um concurso público aberto no Ceará. Informo que o edital para a prova da Semace será publicado hoje no Diário Oficial do Estado. São 17 vagas imediatas, de nível superior, além de 170 vagas para cadastro de reserva. Desejo boa sorte a todas e todos“, afirmou Izolda

A jornada de trabalho de fiscal e gestor ambiental são de 40 horas semanais e as remunerações iniciais serão de R$ 3.931,17 mais a Gratificação do Desempenho Ambiental (GDAM) com variação de até 100% do valor da referência em que o servidor estiver.

Outros direitos e benefícios serão disponibilizados aos aprovados no concurso SEMACE, sendo eles:

Gratificação de Titulação (GTIT), nos percentuais de 15% para o título de Especialista;

30% para o título de Mestre e 60% para o título de Doutor, incidentes sobre o vencimento base, conforme Art. 13-B da Lei Nº 15.739/2014;

Gratificação pela Execução de Trabalhos em Condições Especiais, Inclusive com Risco de Vida ou Saúde, nas condições e percentuais previstos no Decreto nº 22.799 de 04 de outubro de 1993.

Requisitos dos cargos

Para investidura é preciso entender quais os requisitos para os cargos. Ambos exigem ensino superior completo, contudo, a área é diferente. Confira:

Gestor Ambiental: Graduação em qualquer uma das seguintes formações: Engenharia Química, Tecnologia em Processos Químicos, Química Industrial, Química, Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária, Tecnologia em Saneamento Ambiental, Tecnologia em Gestão Ambiental, Ciências Ambientais, Economia Ecológica, Oceanografia ou Engenharia de Energias, e registro no conselho de classe, se necessário.

Fiscal Ambiental: Graduação em Arquitetura, Biologia, Biotecnologia, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Pesca, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Química, Engenharia Sanitária, Engenharia de Minas, Geografia, Geologia, Química Industrial, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Processos Químicos, Tecnologia em Saneamento Ambiental, Zootecnia e registro no conselho de classe, caso seja necessário.

Atribuições

As funções de cada cargo são:

Gestor Ambiental: Desenvolve e implementa programas, projetos, processos, sistemas, produtos e serviços para o Poder Executivo Estadual, cuja as soluções resultam em níveis elevados de complexidade, articulação e tecnicidade e que possam contribuir para a governabilidade e sustentabilidade da administração estadual, no âmbito da gestão ambiental.

Fiscal Ambiental: Os aprovados terão a função de fiscalizar, desenvolver e implementar programas e ações previstas no plano de fiscalização ambiental do Estado elaborado pela Semace afetos à execução de políticas de meio ambiente relacionadas à regulação, controle, licenciamento, auditoria ambiental entre outras funções.

Como serão as provas?

Além das provas objetivas do concurso SEMACE, de múltipla escolha, o candidato será avaliado por meio da etapa discursiva. Ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Vale lembrar que a Prova de Títulos, de caráter apenas classificatório. As provas objetivas e discursivas serão realizadas nas cidades de Fortaleza, Crato e Sobral. Clique aqui para acessar o edital completo.